Sarà Marina Rei la madrina del Premio Bianca d'Aponte 2026, il concorso nazionale per cantautrici, con finali il 23 e 24 ottobre al Teatro Cimarosa di Aversa. L'evento, organizzato dall’Associazione Bianca d’Aponte con ReteDoc e la direzione artistica di Ferruccio Spinetti, vede annualmente una figura di spicco interpretare un brano di Bianca d’Aponte – la giovane artista aversana a cui il premio è intitolato – e presiedere la giuria.

Marina Rei, musicista poliedrica, ha iniziato come percussionista e batterista, come il padre, per poi dedicarsi a chitarra e pianoforte.

Dal suo esordio discografico a metà anni Novanta, ha collezionato successi mantenendo la sua natura di vera musicista, come testimonia l'album "Niente amore" (2025), prodotto da Riccardo Sinigallia. Il ruolo di madrina è stato ricoperto in passato da Arisa, Rachele Bastreghi (Baustelle), Rossana Casale, Chiara Civello, Ginevra di Marco, Grazia Di Michele, Cristina Donà, Irene Grandi, Elena Ledda, Levante, Petra Magoni, Andrea Mirò, Simona Molinari, Nada, Mariella Nava, Brunella Selo, Tosca, Paola Turci, Fausta Vetere, Margherita Vicario e Nina Zilli, a riprova del prestigio dell'incarico.

L'eredità di Bianca d'Aponte e il riconoscimento Tenco

Mentre le finaliste sono state selezionate da una giuria di esperti, un brano di Bianca d’Aponte, "Straniero", è entrato nella cinquina finale delle Targhe Tenco 2026 per "Miglior canzone".

Questo è un importante tributo alla cantautrice aversana, scomparsa prematuramente nel 2003 a soli ventitré anni, mentre lavorava al suo primo disco. "Straniero", arrangiato da Bungaro, fa parte delle dieci composizioni incluse nell’album "Ensemble per Bianca", che raccoglie il materiale lasciato dall’artista e reinterpretato dai musicisti dell’Ensemble.

L'organizzazione del Premio Bianca d'Aponte si avvale di un ampio Comitato di garanzia, composto da decine di produttori, discografici, manager, cantanti, autori, musicisti e giornalisti tra i più accreditati del mondo musicale italiano. Questo comitato seleziona le finaliste e molti dei suoi componenti faranno parte delle due giurie (generale e critica) che assegneranno i premi ad Aversa.

Il Premio, nato per celebrare la cantautrice aversana e promuovere il talento femminile nella musica d’autore, è sostenuto da Fondazione Banco di Napoli e NuovoIMAIE. Riconosciuto tra le principali iniziative dedicate alle autrici e interpreti emergenti, consolida il ruolo del Teatro Cimarosa e di Aversa nella promozione delle nuove generazioni artistiche. La direzione artistica di Ferruccio Spinetti ribadisce l’importanza della memoria di Bianca d’Aponte e l’impegno a offrire opportunità concrete alle cantautrici.