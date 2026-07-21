Il Forte di Bard, in Valle d’Aosta, ospita per la prima volta al pubblico la mostra inedita “Mario Dondero. Inediti. L’archivio di un partigiano dell’umano”. L’esposizione, in programma dal 24 luglio al 18 ottobre, è dedicata al celebre fotoreporter e testimone civile del Novecento, Mario Dondero. Le immagini, finora custodite nella Fototeca Provinciale di Fermo ad Altidona, offrono una preziosa e inedita testimonianza storica e sociale del secolo scorso.

Dondero fu partigiano giovanissimo in Val d’Ossola e, nel dopoguerra, cronista militante nella stampa politica italiana.

Divenne poi un fotografo del mondo, impegnato a documentare chi viveva ai margini. La sua visione, "Mi interesso a tutto quello che interviene nella nostra vita", attribuiva pari dignità a ogni soggetto, dagli operai sudamericani ai rifugiati asiatici, fino a intellettuali e artisti come Sartre, Beckett, Giacometti e Pasolini.

L’archivio di Mario Dondero, riscoperto dal curatore Claudio Composti due anni fa, costituisce un patrimonio vastissimo e in parte inesplorato. Comprende centinaia di migliaia di immagini – negativi in bianco e nero, diapositive e stampe professionali. Attraverso queste, Dondero narrò manifestazioni, movimenti sociali collettivi, protagonisti della storia politica del Novecento e, in particolare, le esistenze degli 'ultimi', della gente semplice incontrata in ogni angolo del pianeta.

La mostra: un viaggio nel Novecento al Forte di Bard

Curata da Claudio Composti, la mostra al Forte di Bard offre uno sguardo privilegiato su questo immenso materiale. L’esposizione propone una selezione di immagini che documentano sia i grandi eventi storici sia le storie personali, offrendo una panoramica sulla complessità del Novecento attraverso l’obiettivo sensibile di Dondero. Il Forte di Bard stesso, imponente complesso fortificato ottocentesco e polo culturale della Valle d’Aosta, si conferma sede ideale per iniziative di tale portata, ospitando regolarmente musei ed esposizioni temporanee.