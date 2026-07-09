L'ex viceministro degli Affari Esteri, Mario Giro, ha pubblicato con Guerini e Associati il volume "Pace in tempo di guerra – Conflitti, disarmo, mediazione". Il libro analizza le trasformazioni dei conflitti globali, evidenziando opportunità e sfide per la pace. Approfondisce nuovi strumenti di disarmo e processi di mediazione, sottolineando l'urgenza di risposte concrete alle crisi. Giro afferma che in un'epoca di rinnovati conflitti è "necessario ripensare la pace e dotarsi di nuovi strumenti di mediazione e disarmo". L'autore esamina il ruolo della diplomazia internazionale in teatri di guerra come Ucraina e Medio Oriente, estendendo l'analisi a contesti meno trattati.

Il saggio approfondisce forme di disarmo, il ruolo delle organizzazioni internazionali nella gestione delle crisi e l'impatto delle guerre prolungate. L'esperienza nella Comunità di Sant’Egidio gli permette di presentare la mediazione come un percorso concreto che coinvolge società civili, istituzioni e attori locali.

La ricerca della pace tra conflitti globali e nuove sfide

"Pace in tempo di guerra" si concentra sulle condizioni di riconciliazione e propone una lettura aggiornata del disarmo, anche alla luce delle tecnologie belliche emergenti. Giro invita a interrogarsi sulle reali possibilità di una pace duratura e sulla responsabilità delle diplomazie, evidenziando la necessità di un coinvolgimento collettivo.

"La pace è un percorso complesso, ma possibile", afferma, esortando a "non cedere al fatalismo" e auspicando una nuova stagione per le iniziative di pace. Vengono illustrati esempi di processi negoziali efficaci, dove la collaborazione tra attori internazionali e società civile è stata decisiva, affrontando la gestione delle armi, il ruolo delle Nazioni Unite e l'influenza degli attori non governativi.

Mario Giro: diplomazia, impegno umanitario e visione per il dialogo

Mario Giro è riconosciuto per il suo impegno nella diplomazia internazionale e per la sua lunga esperienza con la Comunità di Sant’Egidio, dove ha contribuito a negoziazioni e percorsi di riconciliazione. Nel volume, Giro esamina limiti e potenzialità degli strumenti diplomatici, richiamando l'attenzione sull'importanza di "prevenire, anziché curare", tramite la riduzione della diffusione di armi e l'alimentazione della cultura del dialogo.

Il suo lavoro è apprezzato in Italia e a livello internazionale per la tenacia nel promuovere soluzioni non violente. Il libro di Guerini e Associati è un contributo significativo al dibattito sulla sicurezza globale, offrendo chiavi di lettura per studiosi, operatori e cittadini interessati ai temi di pace e conflitto. La pubblicazione si inserisce in un filone crescente di saggistica impegnata su attualità geopolitica e diritti umani.