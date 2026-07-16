Il soprano Marta Torbidoni, originaria di Montemarciano (Ancona), torna allo Sferisterio di Macerata il 19 luglio per la sua terza interpretazione di Leonora ne Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Dopo aver debuttato giovanissima nel Coro Bellini dello Sferisterio e aver calcato il palco come solista in ruoli come Norma e Lady Macbeth, Torbidoni ha consolidato una carriera internazionale che l'ha portata alla Scala di Milano, dove ha brillato come Norma e Abigaille in Nabucco. Il suo ritorno a Macerata è un momento di particolare gioia: “È sempre una gioia per me tornare allo Sferisterio – afferma – è un luogo magico e le Marche sono casa mia”.

Per la stagione estiva 2026 dello Sferisterio, Torbidoni sarà Leonora anche il 25 e 31 luglio, precedute da un'anteprima. Questa sarà la sua ottava volta nel ruolo, che descrive come “una donna dall’animo nobile e spirituale, un’eroina romantica e coraggiosa che non esita a sacrificarsi in nome dell’amore”. L'interpretazione richiede una “linea di canto sempre dolce ed elegante, quasi angelica, con molta attenzione ai legati e alle sfumature”. La regia di Francisco Negrin, ripresa da Angela Saroglou, è caratterizzata da una messa in scena estremamente dinamica. Torbidoni spiega: “Sono stati costruiti due grandi tavoli da cui i protagonisti salgono e scendono continuamente cantando: una vera prova da ginnasti”.

Carriera e dedizione al repertorio verdiano

Nel suo percorso, Marta Torbidoni si è affermata come una delle interpreti di riferimento a livello internazionale nel repertorio verdiano. Nel 2026, ha interpretato Nabucco alla Scala e Aida a Granada, culminando con Il Trovatore a Macerata. La scelta dei ruoli riflette una precisa volontà di approfondire le figure femminili dell'opera italiana ottocentesca. La sua preparazione include un allenamento vocale quotidiano di almeno due ore, da dieci anni, con il soprano Mirella Devia. “La mia qualità migliore è la determinazione”, sottolinea Torbidoni, evidenziando l'impegno costante come elemento indispensabile, anche a costo di sacrifici personali.

Nonostante la rigorosa disciplina, la cantante coltiva passioni come il cinema horror e sogna di interpretare nuove opere, godendosi, quando possibile, la sua casa di Montemarciano con la famiglia.

Ricorda con gratitudine il passaggio da corista (2007) a solista (2012) allo Sferisterio, ringraziando la famiglia per il sostegno che le ha permesso di seguire la sua vocazione, abbandonando gli studi universitari in Biologia.

Lo Sferisterio e le sfide della scena

Lo Sferisterio di Macerata è rinomato a livello internazionale per la sua acustica e come sede di grandi produzioni liriche estive. Marta Torbidoni ne esalta il valore artistico e affettivo, invitando il pubblico a non perdere uno spettacolo che si distingue per la qualità dell'allestimento e del cast. La regia dinamica dell'edizione 2026 impone ai protagonisti uno sforzo fisico e interpretativo notevole, rendendo la performance avvincente sia vocalmente che scenicamente.

Tra i momenti salienti della sua carriera recente, spiccano due sostituzioni dell'ultimo minuto: nel 2025 ha debuttato alla Scala come Norma con pochissimi giorni di preavviso, e nel maggio 2026 ha sostituito Anna Netrebko. Queste esperienze, afferma Torbidoni, richiedono grande spirito di adattamento e sangue freddo, oltre a una solida preparazione tecnica. Dopo Macerata, i suoi prossimi impegni includono Donna Elvira nel Don Giovanni di Mozart e Lady Macbeth ne Il Macbeth di Verdi, entrambi alla Scala di Milano.