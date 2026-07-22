Il Festival della Valle d'Itria di Martina Franca si prepara a due appuntamenti di particolare rilievo per la storia della musica. Il 24 e il 25 luglio andranno in scena due opere in versioni mai rappresentate fino ad oggi in queste forme: "Il schiavo di sua moglie" di Francesco Provenzale e la "Carmen" di Georges Bizet nella partitura originale del 1874.

La riscoperta di Provenzale

Il primo appuntamento sarà il 24 luglio nel Chiostro del Carmine, con repliche il 27 e il 30 luglio alle ore 21. In programma il dramma per musica in un prologo e tre atti "Il schiavo di sua moglie" (1672), su libretto di Francesco Antonio Paolella.

L'opera rappresenta una rarità del repertorio barocco, rimasta finora inedita in tempi moderni. La sua realizzazione è stata possibile grazie al lungo lavoro di ricerca su Francesco Provenzale condotto dal musicologo e direttore Antonio Florio, che guiderà la Cappella Neapolitana, complesso barocco da lui fondato, incaricato dell'esecuzione dell'opera.

La "Carmen" nella versione originale di Bizet

Il 25 luglio, nella cornice di Palazzo Ducale, con repliche il 28 e 31 luglio e il 2 agosto alle ore 21, sarà invece protagonista la "Carmen" di Georges Bizet.

La versione proposta sarà quella della partitura originariamente preparata dal compositore nel 1874, prima delle modifiche richieste dai dirigenti dell'Opéra-Comique di Parigi in vista della prima rappresentazione del 3 marzo 1875.

Il ritorno alla versione del 1874

Grazie al lavoro critico di Paul Prévost, l'editore Bärenreiter ha recuperato i manoscritti autografi della versione pensata da Bizet, restituendo un'opera nella sua forma originale di opéra-comique.

Questa versione prevede un ampio utilizzo dei mélodrames, con dialoghi recitati accompagnati da un ricco tessuto orchestrale.

La "Carmen" era già stata eseguita da René Jacobs nel 2024 a Parigi e ad Amburgo, ma solo in forma di concerto. A Martina Franca arriverà invece la prima esecuzione italiana e la prima rappresentazione al mondo di questa versione nell'ambito della 52ª edizione del Festival della Valle d'Itria, curata dalla direttrice artistica Silvia Colasanti.