Il giovane Martino Giordano, scrittore palermitano di ventotto anni, si è aggiudicato il Premio Giovane Promessa della Letteratura Nazionale 2026. Il prestigioso riconoscimento è stato conferito il 15 luglio a Roma, presso il Centro Culturale delle Arti, per il suo romanzo d’esordio, 'I confini della polvere', edito da Solferino.

Giordano è stato selezionato da una giuria composta da nove esperti del panorama letterario e accademico. La cerimonia di premiazione ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della cultura italiana. Il Premio, istituito da diverse case editrici in collaborazione con enti pubblici e privati, celebra annualmente autori under 30 che si distinguono per l'originalità tematica e l'innovazione del linguaggio.

La motivazione della giuria ha evidenziato: “Per aver dato voce, con rara maturità, ai contrasti sociali e familiari della provincia siciliana, fondendo realismo e poesia narrativa in pagine indimenticabili”. Durante la premiazione, Giordano ha espresso la sua gratitudine, affermando che il riconoscimento gli conferisce “ancora più forza per raccontare le storie della mia terra e delle sue contraddizioni”.

Il successo di 'I confini della polvere'

Il romanzo 'I confini della polvere', pubblicato nel marzo 2026, è ambientato nella provincia occidentale della Sicilia e narra la vicenda di una famiglia che affronta vecchie ferite e nuove speranze. L'opera ha ricevuto un'accoglienza positiva dalla critica, che ne ha elogiato lo stile preciso e la capacità di evocare con maestria luoghi e atmosfere.

La scelta di adottare la prospettiva di un giovane protagonista ha permesso a Giordano di offrire uno sguardo autentico sulle nuove generazioni e sulle sfide legate alla crescita in contesti territoriali complessi.

Il Centro Culturale delle Arti di Roma, sede della premiazione, si conferma un punto di riferimento essenziale per la promozione di nuovi talenti letterari, facilitando l'incontro tra pubblico, editori e scrittori. La casa editrice Solferino, attraverso iniziative recenti, dimostra un'attenzione particolare nella scoperta e valorizzazione di nuove voci nel panorama della letteratura contemporanea italiana.

Martino Giordano: percorso e ispirazioni

Nato a Palermo nel 1998, Martino Giordano ha completato i suoi studi in Lettere moderne presso l’Università del capoluogo siciliano.

Prima del suo esordio editoriale, aveva già attirato l'attenzione su importanti magazine letterari online e in diversi festival di scrittura locali. La sua opera prima si inserisce pienamente nella ricca tradizione narrativa siciliana, affiancandosi ad autori apprezzati per la loro abilità nel descrivere le trasformazioni sociali e individuali del territorio.

L'autore ha rivelato di trarre ispirazione dalla realtà e dalla quotidianità palermitana: “Sono cresciuto nei quartieri popolari di Palermo, ogni pagina dei miei racconti nasce da incontri veri”. Il percorso di Giordano evidenzia la vitalità della nuova generazione di scrittori siciliani, capaci di coniugare un profondo radicamento nella propria terra con un'apertura verso tematiche universali. A seguito del successo del romanzo, sono previsti per Giordano numerosi incontri pubblici e collaborazioni con istituzioni letterarie a livello nazionale.