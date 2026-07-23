Il regista Mario Martone ha ufficialmente annunciato che il suo ultimo lavoro cinematografico, intitolato "Scherzetto", farà il suo debutto fuori concorso all’83ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. L'importante kermesse si terrà nella suggestiva cornice del Lido dal 2 al 12 settembre 2026, promettendo un ricco programma di proiezioni e incontri. Martone ha condiviso le motivazioni che lo hanno spinto a portare sul grande schermo l'opera, spiegando in una nota la sua profonda fascinazione per il romanzo omonimo di Domenico Starnone.

"Mi sono innamorato del romanzo di Domenico Starnone Scherzetto a cominciare dal titolo", ha dichiarato il regista, evidenziando come la narrazione lo abbia catturato fin dalle prime battute. Ha descritto la trama come incentrata su "due personaggi agli estremi della vita, una situazione familiare spesso comica, un unico ambiente, e dei fantasmi". Un aspetto particolarmente toccante per Martone è stato il riscontro personale con le tematiche affrontate: "Ma lavorando al film si sono affacciati anche i miei, di fantasmi, difficili da tenere a bada, e ho cominciato a inseguirli con la macchina da presa", ha rivelato, sottolineando il legame intimo e la sfida emotiva che la realizzazione del film ha rappresentato per lui.

Il prestigioso cast e la genesi della sceneggiatura

La pellicola vanta un cast di primissimo livello, con l'acclamato Toni Servillo nel ruolo di protagonista, affiancato da un ensemble di talenti che include Lorenzo Perrotta, Serena Rossi, Leonardo Lidi e Gianluca Di Gennaro. A impreziosire ulteriormente il gruppo, si aggiunge la partecipazione amichevole di Giovanni Ludeno, che contribuisce a rendere la coralità dell'opera ancora più ricca e sfaccettata. La stesura della sceneggiatura è frutto di una collaborazione tra lo stesso Mario Martone e Ippolita di Majo, un sodalizio artistico che ha saputo tradurre fedelmente e con sensibilità le pagine del romanzo di Domenico Starnone. Il testo originale, edito dalla prestigiosa casa editrice Einaudi, ha fornito la solida base narrativa da cui è scaturita questa attesa trasposizione cinematografica, promettendo di mantenere intatta l'essenza e la profondità dell'opera letteraria.

"Scherzetto" alla Mostra di Venezia: il panorama italiano

L'inclusione di "Scherzetto" di Mario Martone nella sezione fuori concorso della 83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia è stata ufficializzata dal direttore artistico Alberto Barbera, durante la presentazione ufficiale del programma. Questo posizionamento evidenzia l'importanza del film nel panorama cinematografico italiano contemporaneo, pur non gareggiando per il Leone d'Oro. La rassegna veneziana si conferma ancora una volta vetrina d'eccellenza per la produzione nazionale, con una selezione di opere che spaziano tra diversi generi e stili. Tra i film italiani che si contenderanno il prestigioso premio figurano titoli di registi affermati e nuove voci del cinema: "Ritorno a Buenos Aires" di Marco Bechis, "Il fuoco che ti porti dentro" di Edoardo De Angelis, "The Echo chamber" di Andrea Pallaoro, "L’Estranea" di Paolo Strippoli e "Succederà questa notte" di Nanni Moretti.

Accanto a "Scherzetto" nella sezione fuori concorso, un altro titolo di rilievo è "Nessun dolore" di Gianni Amelio, arricchendo ulteriormente l'offerta cinematografica italiana presente al festival. La Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia si conferma così un appuntamento imprescindibile, non solo per il cinema italiano ma per l'intero panorama cinematografico globale, offrendo una piattaforma unica per la scoperta e la celebrazione delle migliori produzioni.