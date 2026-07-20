La città di Matera si prepara a ospitare un evento musicale di grande rilievo: il 26 luglio 2026, alle ore 21, la suggestiva piazza San Francesco farà da cornice a un atteso concerto della Banda musicale della Marina Militare. Questa iniziativa, che si inserisce nel prestigioso programma di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, è realizzata grazie al sostegno congiunto della Provincia di Matera, del Comune di Matera e della Fondazione Matera Basilicata 2019. L'appuntamento, a ingresso libero, è pensato per offrire alla cittadinanza un'opportunità unica di assistere a un'esibizione di musica dal vivo in uno dei luoghi più emblematici del centro storico, con un programma che promette di unire tradizione e modernità.

Sotto la sapiente direzione del maestro, Capitano di Vascello Antonio Barbagallo, la Banda musicale della Marina Militare porterà sul palco la sua lunga e illustre storia. Questo complesso bandistico, annoverato tra i più antichi d'Italia, vanta origini che affondano nel 1861, in concomitanza con la nascita della Regia Marina Italiana, per poi essere istituito ufficialmente nel 1879. La formazione attuale comprende un Maestro Direttore, un Maestro Vicedirettore e ben 102 orchestrali, tutti professionisti diplomati presso i Conservatori e gli Istituti di Musica italiani. Il comando della Banda è attualmente ricoperto dal Capitano di Fregata Aniello Grasso, mentre la responsabilità della direzione musicale rimane saldamente nelle mani del Capitano di Vascello Antonio Barbagallo.

Un repertorio che unisce tradizione e modernità

Il repertorio musicale della Banda della Marina Militare è noto per la sua straordinaria ampiezza, spaziando con maestria dalle classiche marce militari alla musica sinfonica, dal genere lirico al pop e al rock. Nel corso della sua storia, il prestigioso complesso si è esibito su alcuni dei palcoscenici più rinomati a livello nazionale e internazionale, calcando scene come quelle del Teatro alla Scala, del Festival di Sanremo e delle Terme di Caracalla. Un esempio recente delle sue tournée internazionali è stata la tappa giapponese del Tour Mondiale della nave scuola Amerigo Vespucci nel 2024. Per la serata materana, il programma musicale è stato concepito come un vero e proprio viaggio tra tradizione e contemporaneità, un omaggio alla ricca cultura bandistica italiana che si apre, al contempo, ai linguaggi più diversi, dal sinfonico al musical, dal pop al rock.

Il concerto a Matera offrirà un'esperienza sonora variegata. Tra i brani in programma figurano pagine distintive come "A Tubo" di Ernesto Abbate e "La Ritirata" di Tommaso Mario. Non mancheranno, inoltre, le celebri composizioni di maestri dell'opera italiana quali Rossini, Verdi e Puccini, a sottolineare il ruolo storico che le bande hanno avuto nella diffusione del repertorio operistico. La scaletta si arricchirà ulteriormente con esecuzioni di "Pilatus: Mountain of Dragons" di Steven Reineke, l'emozionante "Memory" tratto dal musical Cats, "Music" di John Miles e un coinvolgente medley intitolato "Pop & Rock Memories", un tributo alle leggendarie musiche di Deep Purple, Michael Jackson e Queen.

Il ruolo e la storia della Banda musicale

La Banda musicale della Marina Militare si conferma come una delle realtà più longeve e apprezzate nel panorama delle formazioni bandistiche militari italiane. La sua intensa attività si manifesta attraverso una fitta agenda di concerti, la partecipazione a cerimonie ufficiali e a numerosi eventi nazionali e internazionali. Il complesso si distingue per la notevole varietà e l'elevata qualità del suo repertorio, che spazia con disinvoltura tra generi musicali diversi, valorizzando al contempo la ricchezza della tradizione italiana. La costante presenza della Banda in manifestazioni di spicco, come la Festa della Musica, e in altri eventi di rilevanza culturale, evidenzia il suo ruolo fondamentale nella promozione della musica e della cultura, sia sul territorio nazionale che oltre i confini.

L'iniziativa di Matera si inserisce pienamente in questo percorso di valorizzazione e diffusione culturale, offrendo alla cittadinanza un'occasione preziosa di incontro con la musica dal vivo e con una formazione che, fin dal lontano 1861, ha saputo affermarsi come un imprescindibile punto di riferimento nel panorama musicale nazionale.