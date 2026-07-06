Il 6 luglio 2026, Matera ha inaugurato la mostra permanente "Macchine del Tempo" dell'INAF. L'evento si è svolto alla Sparkme Space Academy, ex opificio di La Martella, riqualificato in oltre 4.000 mq per divulgazione scientifica e discipline STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica). Presente l'assessore regionale Cosimo Latronico.

Ideata nel 2023 dall'INAF con Pleiadi, l'esposizione offre un percorso immersivo e interattivo sulla storia dell'astronomia, dalle prime osservazioni alle moderne tecnologie. Dopo il successo a Roma e Torino, la mostra approda a Matera.

Contestualmente, è iniziata la 15ª edizione della Scuola Nazionale Estiva di Astronomia, con 25 giovani.

Matera: polo di ricerca e formazione scientifica

L'iniziativa si inserisce nel progetto di riqualificazione Sparkme, volto a creare un polo per la divulgazione scientifica e la formazione STEAM. L'assessore Cosimo Latronico ha dichiarato: "Grazie all'INAF e allo Sparkme Space Academy, Matera diventa la casa permanente delle straordinarie Macchine del Tempo. Il benessere di una comunità nasce da educazione, conoscenza e curiosità."

Latronico ha sottolineato l'importanza di sostenere cultura scientifica e discipline STEAM come investimento per la qualità della vita e per formare una comunità consapevole.

"Vogliamo strutturare un ecosistema favorevole che permetta a ricerca e innovazione di crescere qui," ha affermato, "creando le condizioni per trattenere i giovani."

L'esperienza espositiva e la missione di Sparkme

Il percorso espositivo di "Macchine del Tempo" è ideato per coinvolgere ogni età, offrendo un viaggio attraverso i secoli dell'astronomia, dalle prime osservazioni alle recenti scoperte tecnologiche. L'esposizione, già di successo a Roma e Torino con migliaia di visitatori, consolida in Matera la sua sede permanente, rafforzando la rete nazionale di divulgazione scientifica promossa dall'INAF.

La Sparkme Space Academy, sede della mostra, è uno spazio multifunzionale per divulgazione, formazione e innovazione, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alle discipline scientifiche e tecnologiche.