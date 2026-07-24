Il Cineteatro Guerrieri di Matera si è aggiudicato il prestigioso “Biglietto d’Oro”, un riconoscimento promosso dall’Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Anec). Questo premio è stato conferito alla sala lucana per aver registrato il maggior numero di spettatori tra tutti i cinema della Basilicata nei primi sei mesi del 2026. La cerimonia di consegna è avvenuta nell’ambito del Marateale – Premio Internazionale, un evento di spicco che annualmente celebra e valorizza le realtà che contribuiscono attivamente alla crescita e alla diffusione della cultura cinematografica nel Mezzogiorno d’Italia.

Situato nel cuore pulsante di Matera, il Cineteatro Guerrieri si conferma un autentico presidio culturale e un punto di riferimento essenziale nel panorama cinematografico lucano. La sua programmazione si distingue per la capacità di offrire un’offerta variegata e di qualità, alternando con successo grandi produzioni, opere di cinema d’autore, eventi speciali e iniziative mirate a valorizzare il territorio. Donato Cosmo, gestore del Cineteatro Guerrieri, ha espresso grande soddisfazione per il premio: “Ricevere il Biglietto d’Oro è una soddisfazione enorme, perché questo riconoscimento appartiene prima di tutto ai nostri spettatori. Ogni singolo biglietto acquistato rappresenta una scelta di fiducia nei confronti della sala e del valore intrinseco dell’esperienza cinematografica condivisa.

In un’epoca in cui l’offerta audiovisiva è sempre più ampia, vedere così tante persone scegliere il cinema significa che il grande schermo continua a emozionare e a creare comunità. Per noi è uno stimolo a proseguire su questa strada, investendo costantemente nella qualità della programmazione e nell’accoglienza del pubblico.”

Il valore del rapporto con il pubblico e la vitalità delle sale

Il presidente dell’Anec, Simone Gialdini, ha voluto sottolineare la profonda valenza del premio, evidenziando come il riconoscimento al Cineteatro Guerrieri vada oltre il semplice dato numerico. “Il Biglietto d’Oro non premia soltanto i numeri, ma il rapporto di fiducia che una sala riesce a costruire con il proprio pubblico”, ha affermato Gialdini.

Questo successo conferma come, anche in Basilicata, le sale cinematografiche mantengano un ruolo cruciale come presidi culturali fondamentali e punti di riferimento per le comunità locali. È la dimostrazione che, quando si incontrano la qualità della programmazione, la professionalità degli esercenti e la partecipazione attiva del pubblico, il cinema continua a essere un protagonista indiscusso della vita culturale del territorio.

A rafforzare questa visione, Margherita Romaniello, presidente della Lucana Film Commission, ha evidenziato l’importanza strategica di iniziative come “Meet Us al Cinema”. Tali progetti, ha spiegato, possono contribuire in modo significativo a riportare le persone in sala, trasformando il cinema in un luogo dinamico di incontro, cultura ed emozioni.

Per la Lucana Film Commission, sostenere una rete di sale sempre più dinamica e capace di valorizzare sia le produzioni lucane sia quelle indipendenti – che spesso incontrano difficoltà nei circuiti distributivi tradizionali – rappresenta un obiettivo strategico. Rafforzare le sale significa, in ultima analisi, rafforzare l’intera filiera cinematografica regionale.

“Cinema in Terrazza”: un appuntamento estivo di successo

A testimonianza della vivacità culturale del Cineteatro Guerrieri, nel corso del 2026 la struttura ha ospitato anche la decima edizione di “Cinema in Terrazza”. Questa apprezzata rassegna estiva celebra il cinema d’autore e i grandi classici, proponendo una selezione di sei pellicole restaurate.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente il 15 giugno 2026, con la partecipazione di Roberto Linzalone e Francesco Popolizio, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’associazione Cinergia. Il ricco cartellone della rassegna ha offerto al pubblico titoli iconici come “Gli uomini preferiscono le bionde” di Howard Hawks, “Quando la moglie è in vacanza” di Billy Wilder, “Un sacco bello” di Carlo Verdone, “Peeping Tom – L’occhio che uccide” di Michael Powell, “Incontri ravvicinati del terzo tipo” di Steven Spielberg e “Velluto blu” di David Lynch. Questa programmazione diversificata e di alta qualità contribuisce a consolidare il ruolo del Guerrieri come epicentro della cultura cinematografica a Matera e in Basilicata, dimostrando la sua resilienza di fronte alle sfide imposte dalle piattaforme di streaming e dal mutamento delle abitudini del pubblico.