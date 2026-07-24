L'Istituto di istruzione superiore Pentasuglia di Matera ha ufficialmente presentato alla Regione Basilicata la candidatura per la costituzione di una nuova Fondazione ITS Academy. Questa iniziativa, focalizzata sui settori della cultura e del turismo, rientra nel Programma regionale FESR-FSE+ Basilicata 2021-2027, specificamente nell'area tecnologica "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e per il turismo".

Il Pentasuglia si pone come capofila di un vasto partenariato che include 45 soggetti, tra cui istituti scolastici, università, accademie, imprese, associazioni di categoria, organismi di formazione e centri di ricerca.

Il progetto mira a rafforzare il legame tra formazione e mondo produttivo, garantendo il coinvolgimento diretto delle aziende sia nella progettazione dei percorsi didattici sia nella docenza, con una significativa presenza di professionisti provenienti dal settore produttivo.

Struttura dei percorsi e ruolo delle imprese

La proposta formativa prevede l'attivazione, nel prossimo triennio, di quattro percorsi biennali, ciascuno della durata di 2.000 ore. Di queste, oltre 800 ore saranno dedicate a stage in azienda, seguendo il modello duale che caratterizza gli ITS Academy. Le imprese partner avranno un ruolo cruciale anche nella definizione dei profili professionali in uscita, assicurando che la formazione sia pienamente allineata ai fabbisogni occupazionali del territorio lucano.

Michele Ventrelli, dirigente scolastico dell'Istituto Pentasuglia, ha evidenziato come "Questa candidatura rappresenti il punto d'incontro tra impresa, scuola, università e mondo della cultura". Ventrelli ha inoltre rimarcato il ruolo fondamentale delle aziende partner, affermando che "non sono solo possibili destinatari di risorse umane qualificate, ma veri e propri co-protagonisti nella costruzione di un modello di formazione realmente ancorato alle esigenze del mercato del lavoro lucano".

Contesto regionale e proroga dei termini

La candidatura si colloca in un contesto normativo definito dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e i Servizi alla Comunità della Regione Basilicata.

Questa direzione ha recentemente disposto la proroga dei termini per la presentazione delle domande relative agli avvisi pubblici per la costituzione di ITS Academy nelle aree tecnologiche di interesse regionale. L'area specifica "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e per il turismo" è finanziata nell'ambito della Priorità 7 "Formazione ed Istruzione" del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027.

La costituzione di una Fondazione ITS Academy è un processo che richiede una stretta collaborazione tra istituti scolastici, università, enti di formazione, imprese ed enti locali. L'obiettivo è creare poli formativi d'eccellenza in grado di coniugare la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Basilicata con lo sviluppo di competenze digitali e tecnologiche avanzate.

La proroga dei termini per la presentazione delle candidature, ora fissata alle ore 23:59 del 15 luglio 2026, è stata decisa per incentivare la formazione di partenariati ampi e qualificati, rispondendo così alle esigenze espresse dagli stakeholder del territorio.