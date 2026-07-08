Una coppia ha scelto di celebrare il proprio matrimonio civile nell'Orto del Colle dell'Infinito di Recanati, luogo reso celebre dal poeta Giacomo Leopardi. La cerimonia, svoltasi l'8 luglio 2026, ha attirato l'attenzione per la scelta suggestiva della location, intrisa di storia e poesia.

L'evento si è tenuto all'interno dell'orto che ispirò Leopardi per la composizione dell'idillio "L'Infinito", uno dei suoi componimenti più noti. La decisione della coppia di sposarsi qui sottolinea il profondo fascino che il Colle dell'Infinito esercita su visitatori e amanti della letteratura, rendendolo una meta non solo turistica ma anche simbolica per le nozze.

Il Colle dell'Infinito: importanza e gestione FAI

L'Orto del Colle dell'Infinito è parte integrante del patrimonio culturale di Recanati e uno dei luoghi più visitati nelle Marche per il suo legame con Giacomo Leopardi. Il sito, gestito dal FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano), è aperto al pubblico e offre percorsi guidati che illustrano la storia del poeta e il contesto in cui nacque la celebre poesia.

Cerimonie civili in luoghi storici e paesaggistici

La possibilità di celebrare matrimoni civili in location di particolare valore storico e culturale, come l'Orto del Colle dell'Infinito, risponde a una crescente domanda. Molte coppie desiderano unire il rito civile a un'esperienza unica, simbolica e paesaggistica. Recanati, con il suo ricco patrimonio letterario, continua ad attrarre visitatori e a offrire nuove opportunità di valorizzazione del territorio, consolidando la sua immagine di città della poesia.