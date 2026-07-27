Il Teatro India si prepara ad ospitare il gran finale della rassegna “Nero India – Siamo fatti di canzoni”, in programma martedì 30 luglio. Protagonista sarà Matteo Alieno, il cantautore e polistrumentista romano che interpreterà integralmente “Mainstream” di Calcutta, un album iconico del panorama musicale italiano contemporaneo.

Questa performance esclusiva, concepita per l'occasione, vedrà Matteo Alieno affiancato da due nuove proposte: Alessandra Nazzaro e Alessio Alì. La loro presenza arricchirà l'appuntamento, promettendo un gran finale per un ciclo di eventi dedicato alla valorizzazione della musica d'autore.

“Nero India”: un laboratorio creativo

La rassegna “Nero India – Siamo fatti di canzoni”, parte del festival India Città Aperta, si è distinta per l'approccio innovativo e la dedizione alla comunità creativa italiana. Curata da Giulia Anania e Marta Venturini, l'iniziativa ha trasformato il palcoscenico del Teatro India in un studio di registrazione live.

Questa visione ha valorizzato artisti emergenti e affermati, offrendo una piattaforma unica. L'obiettivo è stato riportare le canzoni al centro dell'esperienza musicale, esaltandone l'essenza e la capacità di creare connessioni autentiche tra artisti e pubblico.

L'omaggio a “Mainstream” di Calcutta

L'album “Mainstream” di Calcutta, riconosciuto come un cult della musica italiana, sarà il fulcro dell'ultima serata.

La sua reinterpretazione da parte di Matteo Alieno è una celebrazione della libertà creativa e della passione per la musica autentica. L'opera, che ha segnato un'epoca nel pop indipendente italiano, fu originariamente arrangiata da Marta Venturini, co-curatrice della rassegna, creando un legame significativo con l'evento.

Attraverso questa performance, “Mainstream” trova nuova vita e risonanza, dimostrando la sua intramontabile attualità e capacità di ispirare nuove generazioni. La scelta di un album così influente sottolinea l'impegno della rassegna nel proporre contenuti di alto valore artistico e culturale.

Matteo Alieno: percorso e identità artistica

Matteo Pierotti, in arte Matteo Alieno, è un cantautore e polistrumentista romano in costante ascesa.

Il suo nome d'arte deriva da un aneddoto giovanile: una storia inventata alle scuole medie per conquistare una ragazza, in cui raccontò di essere stato rapito dagli alieni. Un soprannome che lo ha accompagnato, diventando parte integrante della sua identità artistica.

Il suo terzo album, “stare al mondo”, pubblicato per Honiro/Island Records, esplora temi generazionali con una scrittura intima e ironica. Il tutto è avvolto da un sound analogico e autentico, che conferisce alle sue composizioni una sonorità distintiva.

La sua versatilità è stata riconosciuta anche attraverso importanti collaborazioni. Matteo Alieno ha lavorato con artisti come Fulminacci e ha contribuito alla scrittura di brani per Rkomi e Angelica Bove.

Queste esperienze hanno arricchito il suo percorso, consolidando la sua posizione come una delle voci più interessanti della musica d'autore italiana contemporanea.

Con questo evento di chiusura, il Teatro India si conferma ancora una volta come uno dei luoghi più vitali e dinamici della scena culturale romana, un punto di riferimento per esperienze musicali autentiche e di qualità.