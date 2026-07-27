Il cantante Matteo Bocelli, figlio di Andrea, è stato ufficialmente nominato primo ambasciatore del tartufo delle colline sanminiatesi nel mondo. L'onorificenza, conferita dal Comune di San Miniato (Pisa) e dalla Fondazione San Miniato Promozione, mira a legare la notorietà internazionale dell'artista a un prodotto simbolo dell'identità toscana e della tradizione gastronomica locale. La motivazione sottolinea come i successi riscossi sui palcoscenici globali, nonostante la giovane età e grazie al suo grande talento, lo rendano un perfetto ambasciatore per un'eccellenza della cultura gastronomica e delle colline sanminiatesi.

Bocelli junior è il primo testimonial del progetto “Colline Sanminiatesi”, una nuova strategia di valorizzazione turistica ed enogastronomica che unisce trenta comuni a vocazione tartufigena tra le province di Pisa e Firenze. L'iniziativa punta a rafforzare la visibilità del tartufo bianco locale attraverso sinergie territoriali e campagne di comunicazione. Lo stesso Matteo Bocelli ha rivelato la sua profonda connessione con questo mondo: “Vado a caccia di tartufi da quando avevo 14 anni, una passione che devo a un grande amico di famiglia, Fausto Fiorentini. Nonostante gli impegni e le tournée, appena posso torno a cercarli. Ora poi c’è Tosca, la mia cagnolina, chiamata così in omaggio all’opera di Puccini, che sta diventando bravissima a scovarli”.

La Mostra Mercato e la rete dei comuni del tartufo

La nomina di Bocelli si inserisce nel percorso che conduce alla 55ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, l'appuntamento autunnale più importante per il settore e una tradizione consolidata in Toscana. L'evento si terrà in tre fine settimana di novembre: il 14-15, 21-22 e 28-29. La manifestazione rappresenta un momento cruciale per la vendita diretta, la diffusione della cultura legata al tartufo e la valorizzazione delle pratiche di ricerca e consumo.

Il progetto “Colline Sanminiatesi” coinvolge un vasto territorio, con trenta comuni tra Pisa e Firenze che condividono una ricca tradizione tartufigena e pratiche di salvaguardia ambientale.

L'obiettivo è incrementare la conoscenza internazionale della qualità dei tartufi locali, integrando turismo, agricoltura e cucina tipica. Matteo Bocelli, con la sua risonanza globale, è considerato un punto di riferimento strategico per rafforzare questi legami e promuovere il patrimonio enogastronomico attraverso la cultura e lo spettacolo.

Il pregio del tartufo bianco sanminiatese

Il tartufo bianco delle colline sanminiatesi è riconosciuto come una delle massime eccellenze della gastronomia italiana. La sua zona di produzione si estende tra le province di Pisa e Firenze, in un contesto collinare dove le particolari condizioni climatiche e ambientali favoriscono la crescita di questo prezioso tubero.

Tradizionalmente raccolto nei mesi autunnali, il tartufo è celebrato da decenni attraverso fiere e mostre mercato che ne esaltano il ruolo nella cucina locale, contribuendo anche alla conservazione delle pratiche di raccolta e alla formazione di nuove generazioni di cercatori.

Nel corso degli anni, la Mostra Mercato – nata negli anni Settanta – è evoluta da semplice vetrina commerciale a un fondamentale momento di confronto tra conoscenza tradizionale, innovazione culinaria e tutela del territorio. Il Comune di San Miniato e la Fondazione San Miniato Promozione svolgono un ruolo centrale sia nella salvaguardia delle tradizioni legate al tartufo sia nella promozione integrata del territorio, assicurando la trasmissione di competenze e saperi alle future generazioni.