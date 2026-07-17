Un momento inaspettato ha entusiasmato il pubblico dell’Auditorium Parco della Musica di Roma durante lo spettacolo ‘40 e sto’ di Max Giusti, un evento pensato per celebrare i suoi quarant’anni di carriera. L’attore e conduttore ha offerto un’emozione unica, invitando sul palco Federico Zampaglione, il celebre frontman dei Tiromancino, per un duetto a sorpresa. Insieme, hanno interpretato le note di ‘Due destini’, uno dei brani più iconici e amati del repertorio di Zampaglione, rendendo la serata davvero memorabile.

Un legame che affonda le radici nel tempo

Il rapporto tra Max Giusti e Federico Zampaglione è profondo, risalendo al 1991, quando entrambi fecero il loro debutto televisivo nello stesso programma. Questa amicizia trentennale è stata sottolineata da Giusti stesso durante lo show, che ha rivelato un dettaglio significativo: Zampaglione è stato il primo ospite in assoluto nella sua carriera e, cosa ancora più rara, l’unico artista mai accolto sul palco dei suoi spettacoli teatrali. Il duetto di ‘Due destini’ ha così assunto il valore di un evento speciale, non solo per la sua qualità artistica, ma anche per il profondo significato personale e professionale che lega i due.

Personalità di spicco tra il pubblico

La platea dell’Auditorium Parco della Musica era gremita e arricchita dalla presenza di numerosi volti noti del mondo dello spettacolo. Tra gli applausi per il duetto e per l’intero show di Giusti, erano presenti la moglie di Zampaglione, Giglia Marra, e figure di spicco come Paolo Bonolis, Gabriele Corsi, Francesco Panella e Massimo Romeo Piparo. Non è passata inosservata anche Jacqueline Di Giacomo, accompagnata dal padre Giovanni. Lo spettacolo ‘40 e sto’ ha saputo intrattenere il pubblico con un mix equilibrato di ironia contemporanea, grandi parodie e la riproposizione di alcuni dei pezzi forti del repertorio di Giusti, dimostrando la sua versatilità e la capacità di mantenere sempre attuale la sua proposta artistica.

L’intera serata ha rappresentato una chiara testimonianza della capacità di Max Giusti di sorprendere e coinvolgere il suo pubblico, celebrando al contempo una carriera ricca di successi e di significative collaborazioni artistiche. L’originalità e la qualità dell’evento hanno consolidato la sua posizione nel panorama dell’intrattenimento italiano.