Max Pezzali ha conquistato nuovamente lo Stadio San Siro di Milano il 13 luglio 2026, registrando il tutto esaurito per la seconda serata consecutiva del tour "Max Forever - Gli Anni d'oro - Stadi 2026". Questo sold out ha trasformato ancora una volta il Meazza in un epicentro di celebrazione collettiva della musica pop italiana degli anni Novanta e Duemila. Lo show si è aperto con il "FestivalMax", un chiaro omaggio al celebre Festivalbar, introdotto dal super ospite Amadeus, che ha infiammato il pubblico prima dell'inizio.

La scaletta ha subito proposto i grandi classici degli 883: da "Tieni il tempo" a "Bella vera", da "La lunga estate caldissima" a "Sei un mito", intonate a squarciagola da tutto lo stadio.

La scenografia ha richiamato l'immaginario degli anni Novanta con elementi pop iconici come un cubo di Rubik, un walkman gigante e un floppy disk, affiancati da visual e tessuti denim. Un momento di particolare originalità è stato il dialogo, generato con intelligenza artificiale, tra il Max Pezzali del 1995 e la sua versione attuale, una riflessione sulla persistenza delle sue canzoni. L'entusiasmo del pubblico è esploso anche per il ritorno scenico di Uan, lo storico pupazzo di Bim Bum Bam, durante l'esecuzione di "Nord Sud Ovest Est".

Repertorio storico e messaggi profondi: il cuore dello show

Il cuore pulsante della serata è rimasto il repertorio storico di Pezzali e degli 883: da "La regola dell'amico" a "Non me la menare", da "Hanno ucciso l'uomo ragno" a "Rotta per casa di Dio".

Non sono mancati i brani più emozionanti e sentimentali come "Una canzone d'amore", "Nessun rimpianto", "Come mai", "La dura legge del gol", "Gli anni" e "Grazie mille". La scaletta ha incluso anche "Cumuli", un brano che, con rara intensità, affronta il delicato tema della dipendenza da eroina, dimostrando la profondità del messaggio dell'artista.

La serata ha visto anche la riproposizione dei siparietti interattivi, ormai un marchio di fabbrica dei concerti di Pezzali: la Dance Cam, la Single Cam e la Beer Cam, che hanno coinvolto il pubblico in momenti di leggerezza e spontanea condivisione. Il successo di questa formula si riflette non solo nell'ampia partecipazione, ma anche nella straordinaria varietà anagrafica degli spettatori: quarantenni e cinquantenni, cresciuti con gli 883, si sono ritrovati fianco a fianco con adolescenti, giovani adulti e persino chi negli anni Novanta non era ancora nato.

Il concerto si conferma così un fenomeno popolare trasversale, capace di unire generazioni e di narrare una memoria collettiva che continua a espandersi.

Il successo del tour: oltre 680 mila biglietti e la formula vincente

Il tour “Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026” ha registrato un successo straordinario, superando i 680 mila biglietti venduti. Pezzali ha evidenziato come la forza dei suoi live risieda nella capacità di rendere ogni spettacolo un'esperienza unica, offrendo nuove emozioni e incentivando il pubblico a tornare. L'artista ha dichiarato: «Ci sono persone che tornano, e tanti che tornano. Vuol dire che si sono trovate bene, che si sono divertite, che hanno avuto vibrazioni positive e che, uscendo dallo stadio, prenotano già l’esperienza successiva».

Il concerto del 12 luglio a Milano ha concluso la fase negli stadi, ma Pezzali è già proiettato verso nuovi orizzonti live. A partire da dicembre 2026, l'artista tornerà nei palazzetti con il tour “Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar”, uno spettacolo concepito attorno all'immaginario dei bar di provincia, che Pezzali considera luoghi cruciali per la sua formazione personale e narrativa. Questo nuovo ciclo di esibizioni si estenderà fino alla primavera 2027, prevedendo residency a Milano e Roma e numerose tappe in tutta Italia. Tra i progetti futuri, è stata annunciata l'uscita di un nuovo brano collegato alla seconda stagione della serie Sky dedicata agli 883, oltre a un lavoro discografico che raccoglierà provini, versioni inedite e materiali d'archivio.

Quest'ultimo progetto, in collaborazione con Warner Music Italy, sarà pubblicato in autunno.

La dimensione raggiunta da Max Pezzali e dalla sua musica si consolida come un caso culturale e generazionale unico. Il racconto di un'epoca si trasforma in un oggetto di partecipazione attiva anche per chi non l'ha vissuta direttamente, ma la riconosce in un immaginario condiviso capace di riunire esperienze e memorie, superando i confini del tempo.