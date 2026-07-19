L'Estate Mazarese 2026 anima Mazara del Vallo con un ricco programma culturale dal 17 al 19 luglio. Tre le sedi principali: il Civic Center, il Collegio dei Gesuiti e l'atrio di Santa Caterina, che ospiteranno eventi dedicati a letteratura, musica sinfonica e cinema all’aperto, offrendo intrattenimento per tutti.

Il programma si apre venerdì 17 luglio, alle 21.30, al Civic Center con la scrittrice Ester Rizzo. Presenterà il romanzo “Bertha Benz. Le 100 miglia che cambiarono la storia” (Navarra Editore), nell'ambito della rassegna “In…chiostro d’autore”.

L'autrice dialogherà con Catia Catania. Il libro ricostruisce la storia di Bertha Benz, figura cruciale per l'affermazione dell'automobile, il cui ruolo fu a lungo oscurato. La serata intreccerà innovazione, emancipazione femminile e memoria di una protagonista ottocentesca. L'ingresso è libero. La rassegna proseguirà al Civic Center fino al 30 agosto.

Richard Galliano e l'Orchestra Sinfonica Siciliana

Il clou musicale è sabato 18 luglio, alle 21, nell’atrio del Collegio dei Gesuiti. Protagonista sarà il celebre fisarmonicista Richard Galliano con l'Orchestra Sinfonica Siciliana, diretta dal maestro francese Fayçal Karoui. Il concerto si aprirà con “Le bœuf sur le toit” di Darius Milhaud. La seconda parte sarà dedicata alle composizioni di Galliano, tra cui “Petite suite française”, “Entre elles et moi.

Triptyque d’amour” (in prima esecuzione italiana), “Poème symphonique sur le nom de Claude Nougaro”, “Madreperla” e “Tango pour Claude”. Organizzato dall’Associazione Amici della Musica di Mazara del Vallo e dal Comune, i biglietti, a 5 euro, sono disponibili online e presso la Voce del Turismo in piazza Chinea.

“Cinema sotto le stelle” a Santa Caterina

Sempre sabato 18 luglio, prende il via “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica estiva nell'atrio di Santa Caterina fino al 23 agosto. Le proiezioni inizieranno alle 21.30, con biglietto a 3,50 euro. Il film d’apertura sarà “A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario”, diretto da Kogonada e interpretato da Margot Robbie e Colin Farrell.

Domenica 19 luglio, sarà proiettata la commedia italiana “Un bel giorno”, diretta e interpretata da Fabio De Luigi, con Virginia Raffaele. Gli appuntamenti del fine settimana si distribuiscono così in tre luoghi del centro cittadino, unendo letteratura, musica e cinema all’aperto.