Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha effettuato una visita istituzionale a Pordenone il 6 luglio 2026, accompagnato dal ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. L'incontro ha visto la partecipazione del sindaco Alessandro Basso e dell’assessore alla Cultura, Alberto Parigi, e si è focalizzato sulla definizione della strategia che la città sta mettendo a punto in vista della designazione a Capitale italiana della cultura 2027. Questo appuntamento è considerato da Pordenone una leva decisiva non solo per la crescita culturale, ma anche per un significativo sviluppo turistico ed economico dell'intero territorio.

Pordenone 2027: strategie e obiettivi

La visita ministeriale è stata l’occasione per fare il punto sui preparativi, in particolare per quanto riguarda la cerimonia di apertura e i principali eventi che animeranno il 2027. L’obiettivo condiviso è quello di lavorare in stretta collaborazione con l’amministrazione civica per realizzare “un qualcosa di speciale e indimenticabile”. Il ministero del Turismo ha ribadito il proprio pieno sostegno a Pordenone in questo percorso di crescita e sviluppo, sottolineando come l’iniziativa sia in grado di generare importanti spinte economiche e sociali, fungendo soprattutto da leva turistica per l'intera regione.

Il ministro Ciriani ha espresso gratitudine al collega Mazzi per la sua vicinanza e il suo sostegno, definendo la sfida della Capitale italiana della cultura come una delle più grandi, se non la più grande, per il territorio pordenonese.

“Questa sinergia è certamente proficua e ci consentirà di curare ogni singolo dettaglio; da buoni pordenonesi vogliamo farci trovare pronti”, ha affermato Ciriani. Anche il sindaco Basso ha sottolineato l'importanza del supporto istituzionale: “Sentire vicine le istituzioni nazionali, in un momento così delicato e importante per il nostro percorso, è un segnale che ci riempie di responsabilità e al tempo stesso di fiducia verso il lavoro che stiamo portando avanti insieme al territorio.”

Pordenone: una meta turistica in ascesa

La città di Pordenone sta consolidando la sua posizione come meta di elezione per i visitatori, superando il ruolo di semplice tappa di passaggio. Un numero crescente di turisti, sia italiani che stranieri, sceglie Pordenone come destinazione principale del proprio viaggio.

Le guide turistiche locali evidenziano come la città sia apprezzata per la sua cura e le sue bellezze inattese, elementi che contribuiscono a un'esperienza di visita sempre più ricca e gratificante. Gli esercenti del centro cittadino guardano con fiducia al 2027, prevedendo un ulteriore incremento del flusso turistico. Anche i residenti stanno riscoprendo il potenziale turistico della propria città, valorizzandone gli aspetti meno noti.

In vista degli appuntamenti culturali futuri, la giunta comunale ha già approvato interventi di riqualificazione per migliorare l'offerta urbana. Tra questi, spiccano i lavori per il vicolo delle mura e la riapertura della passerella pedonale tra vicolo del Mulino e Palazzo Le mura, attualmente chiusa.

Questi progetti mirano a rendere Pordenone ancora più accogliente e fruibile per i suoi visitatori, rafforzando la sua immagine di città dinamica e culturalmente vivace in vista del prestigioso anno della Capitale italiana della cultura 2027.