Il progetto "Italia 2027", presentato il 23 luglio 2026 a Genova, segna un momento cruciale per la promozione della musica italiana a livello globale. Definito come il primo grande programma di internazionalizzazione della musica italiana, l'iniziativa è stata illustrata da Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla Cultura con delega alla Musica, con l'obiettivo di valorizzare e spingere la produzione musicale nazionale sui mercati internazionali.

Durante la presentazione, Mazzi ha evidenziato come "Italia 2027" rappresenti un passo fondamentale per "favorire la presenza e la competitività degli artisti italiani all'estero".

Il progetto è frutto di una stretta collaborazione tra diverse istituzioni, tra cui il Ministero della Cultura e la Regione Liguria. Il sottosegretario ha inoltre sottolineato l'importanza di creare sinergie efficaci tra il settore pubblico e quello privato per sostenere la crescita del comparto musicale italiano su scala mondiale.

Obiettivi e azioni del programma "Italia 2027"

Il programma "Italia 2027" si articola in una serie di azioni strategiche e mirate. Tra queste, spiccano la promozione degli artisti italiani nei principali festival e mercati internazionali, la costruzione di partnership solide con operatori stranieri e un robusto supporto alla distribuzione digitale della musica italiana.

L'iniziativa mira anche a rafforzare la formazione degli operatori del settore e ad aprire nuove opportunità professionali per i giovani musicisti, garantendo loro un accesso più agevole al panorama globale.

La presentazione genovese ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e nazionali, insieme a figure chiave del settore musicale. Mazzi ha ribadito con forza: "Vogliamo che la musica italiana diventi sempre più protagonista sulle scene internazionali, valorizzando il talento e la creatività dei nostri artisti". Questo impegno riflette la volontà di dare maggiore risalto al patrimonio culturale e artistico del Paese.

Il ruolo chiave del Ministero della Cultura e della Regione Liguria

Il Ministero della Cultura gioca un ruolo centrale nel progetto "Italia 2027", assumendo il compito di coordinare tutte le attività di promozione e di fornire il necessario supporto alle iniziative volte all'internazionalizzazione. Il Ministero si impegna attivamente anche a facilitare i rapporti tra gli operatori italiani e i partner esteri, promuovendo la presenza della musica italiana nei più importanti eventi globali e fiere di settore.

La Regione Liguria, che ha ospitato l'evento di lancio, supporta con convinzione l'iniziativa, riconoscendola come una preziosa opportunità per accrescere la visibilità del proprio territorio e delle sue eccellenze culturali.

Il progetto "Italia 2027" si configura, per tutti i suoi promotori, come un passo strategico e fondamentale per la crescita e l'affermazione del settore musicale italiano a livello internazionale, proiettandolo verso un futuro di maggiore successo globale.