Carlo Mazzoli e Silvia Rambaldi hanno pubblicato il doppio CD "Clementi: Duetti per pianoforte" per Tactus Records. L'opera è dedicata alla musica per pianoforte a quattro mani e per due pianoforti di Muzio Clementi. L'album, disponibile anche in streaming, rappresenta la prima incisione pressoché integrale di questo repertorio, poco esplorato rispetto alle celebri Sonate per pianoforte solo del compositore romano.

Il programma comprende trenta tracce, per oltre due ore e venti minuti. Tra le opere: Duetto Op. 1a N. 6, Tre Duetti Op. 3 e Op. 14, Sonata Op.

6 N. 1 per pianoforte a quattro mani, Duetto Op. 12 N. 5, Duettini WO 24 e WO 25, Allegri WO 26, WO 27 ("Chasse") e WO 28. Nelle loro interpretazioni, Mazzoli e Rambaldi valorizzano brillantezza, eleganza e carattere dialogico della scrittura di Clementi, evidenziandone qualità cameristica e virtuosismo.

Il progetto e gli interpreti

Il progetto nasce dall'esperienza di Mazzoli e Rambaldi su strumenti storici, sviluppata con Luigi Ferdinando Tagliavini e il Museo di San Colombano. Entrambi hanno insegnato Pianoforte e Clavicembalo al Conservatorio "G.B. Martini" di Bologna e sono studiosi della prassi esecutiva su strumenti d'epoca. Il doppio CD mira a colmare una significativa lacuna nella discografia dedicata a Clementi, offrendo un panorama completo della sua produzione per più pianisti.

Muzio Clementi: pioniere del pianoforte

Muzio Clementi (1752-1832), nato a Roma e trasferitosi giovanissimo in Inghilterra, fu protagonista della nascita della moderna scuola pianistica. Pianista, compositore, didatta, editore e costruttore di pianoforti, lasciò oltre cento sonate e opere didattiche fondamentali come "Introduzione all'arte di suonare il pianoforte" e, soprattutto, "Gradus ad Parnassum", testo che ha formato generazioni di pianisti.

Il doppio CD "Clementi: Duetti per pianoforte" è disponibile in formato fisico e digitale, con distribuzione anche negli Stati Uniti. Offre l'opportunità di ascoltare opere rare del compositore romano, contribuendo alla riscoperta e valorizzazione di un repertorio pianistico di grande valore storico e musicale.