Sir Wayne McGregor è stato confermato alla guida del settore Danza della Biennale di Venezia per il biennio 2027-2028. La decisione, ratificata dal Consiglio di Amministrazione della Biennale presieduto da Pietrangelo Buttafuoco, estende il mandato di McGregor, già in carica dal 2021. Questa riconferma mira a garantire continuità e a rafforzare la visione innovativa che ha contraddistinto la sua direzione, consolidando il ruolo della Biennale Danza come uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla coreografia contemporanea.

Continuità e Innovazione per la Danza Contemporanea

La conferma di McGregor è stata accolta come un chiaro segnale della volontà della Biennale di perseguire l'eccellenza artistica e di promuovere lo sviluppo del linguaggio coreografico. Il presidente Buttafuoco ha evidenziato come la visione del coreografo britannico abbia significativamente ampliato i confini della danza, valorizzando sia i grandi protagonisti della scena internazionale sia le nuove generazioni di talenti emergenti. Questo impegno si manifesta anche attraverso iniziative formative di rilievo come il Biennale College, che offre opportunità uniche ai giovani artisti.

McGregor ha espresso profonda gratitudine per la fiducia rinnovatagli, dichiarando il suo impegno a continuare a esplorare la danza come una potente forza di innovazione, immaginazione e connessione.

Ha inoltre ribadito l'intenzione di sostenere voci nuove e audaci, di interrogare gli archivi come preziosi luoghi di produzione di conoscenza innovativa e di creare uno spazio fertile per la curiosità artistica, la sperimentazione e l'eccellenza. La sua visione mira a plasmare il prossimo capitolo della Biennale Danza con ambizione, apertura e ottimismo.

Il Prestigioso Percorso di Wayne McGregor

Wayne McGregor si distingue come una figura preminente nel panorama della danza contemporanea mondiale. Dal 2021, dirige con successo il settore Danza della Biennale di Venezia, lasciando un'impronta significativa. La sua carriera è costellata di numerosi e prestigiosi riconoscimenti: nel 2011 è stato insignito del titolo di Commendatore dell’Ordine dell’Impero Britannico (CBE), mentre nel 2021 ha ricevuto il Premio alla carriera al Prix de Lausanne.

Un ulteriore traguardo è stato raggiunto nel 2024, quando gli è stato conferito il titolo di Sir, diventando il primo coreografo contemporaneo a ottenere tale onorificenza, un riconoscimento che sottolinea il suo impatto rivoluzionario.

Oltre ai suoi ruoli direttivi e ai premi, McGregor vanta la prestigiosa posizione di coreografo residente del Royal Ballet dal 2006. È inoltre membro attivo del Circle of Cultural Fellows del King’s College di Londra e ha ricevuto una fellowship della British Science Association, a testimonianza della sua influenza trasversale che si estende ben oltre il mondo della danza.

Successo del Festival Internazionale di Danza Contemporanea

Il programma dell'attuale Festival Internazionale di Danza Contemporanea, curato da McGregor, si avvia alla conclusione con una serie di spettacoli di grande risonanza e apprezzamento.

Tra questi, spiccano “What is War” di Wen Hui ed Eiko Otake, presentato in prima italiana, e la prima mondiale di “Scirocco (Death in Venice; Bridge of Sighs)”, frutto della collaborazione tra John Neumeier e altri artisti, con il debutto internazionale di WINNDance. L'edizione in corso ha registrato un'ampia e calorosa partecipazione di pubblico, con 17.000 presenze e sale piene al 90%, confermando il ruolo insostituibile e la centralità della Biennale Danza all'interno del panorama culturale internazionale.