Il Presidente della Repubblica ha conferito la Medaglia di Rappresentanza alla Città di Bolzano, un prestigioso riconoscimento in occasione dei concerti estivi delle orchestre giovanili previsti nell'ambito del Bolzano Festival Bozen 2026. La cerimonia di consegna si è svolta nella giornata odierna, con il sindaco Claudio Corrarati che ha ricevuto il premio a nome della città. Questo riconoscimento viene assegnato come segno di apprezzamento per il percorso culturale che Bolzano sostiene e coltiva da molti decenni, con particolare attenzione alla promozione della musica tra i giovani.

Il sindaco Corrarati ha espresso grande soddisfazione per il premio ricevuto, dichiarando: “Questo premio rappresenta un motivo di orgoglio per tutta Bolzano e conferma il valore di un percorso culturale che la nostra comunità sostiene e coltiva da molti decenni”. Bolzano è attualmente riconosciuta anche come Città Creativa della Musica Unesco e, nel corso degli anni, è diventata un punto di riferimento essenziale per alcune delle più importanti orchestre giovanili europee. La città ospita regolarmente la Gustav Mahler Jugendorchester e le attività della European Union Youth Orchestra, entrambe partecipanti al Bolzano Festival Bozen.

Il Bolzano Festival Bozen: un appuntamento con la musica classica

Il Bolzano Festival Bozen si svolgerà dal 4 agosto al 4 settembre 2026, trasformando la città in un vibrante centro di riferimento per la musica classica. Durante il festival, il centro cittadino e altre suggestive location ospiteranno le principali rassegne musicali estive. Tra gli eventi di spicco figurano i concerti della Gustav Mahler Jugendorchester e della European Union Youth Orchestra. Il programma include inoltre "Antiqua", il festival di Musica Antica, il prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni con il relativo festival, e i corsi di alto perfezionamento dell’Accademia Gustav Mahler. Ogni estate, queste iniziative attraggono giovani musicisti di talento da ogni parte del mondo.

Bolzano: polo musicale internazionale per i giovani talenti

Oltre a ospitare le rinomate orchestre giovanili, Bolzano accoglie i corsi di alta specializzazione della Gustav Mahler Academy, un'istituzione che rappresenta un forte richiamo per i giovani musicisti a livello internazionale. Grazie a queste molteplici iniziative, la città si è consolidata come uno dei principali poli europei per la formazione e la valorizzazione dei giovani talenti musicali. Il riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica sottolinea l'importanza cruciale del ruolo svolto da Bolzano nella promozione della cultura musicale e nella creazione di un ambiente favorevole all'incontro e allo scambio tra giovani artisti provenienti da diversi paesi.