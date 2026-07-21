La Lombardia si prepara ad accogliere nuovamente il Medioevo con il ritorno del MedFest, la rassegna culturale giunta alla sua quinta edizione. A partire dal 5 settembre 2026, l'evento trasformerà otto province della regione – Milano, Bergamo, Brescia, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Sondrio e Varese – in un palcoscenico diffuso dedicato alla storia, all'arte e alla cultura medievale. Curato da Res Musica - Centro ricerca e promozione musicale e sostenuto attivamente dalla Regione Lombardia attraverso l'Avviso Unico Cultura 2026, il festival promette un'esperienza immersiva e coinvolgente per un vasto pubblico.

Il cuore pulsante dell'edizione 2026 sarà il tema "Santi, eretici, peccatori: da San Francesco al Nome della Rosa", una scelta che si inserisce perfettamente nell'anno dell'ottavo centenario di San Francesco. Il MedFest invita a un vero e proprio viaggio attraverso i luoghi più emblematici del territorio lombardo: dalle maestose basiliche ai suggestivi castelli, dai borghi storici ai siti simbolo che custodiscono secoli di storia. L'obiettivo è offrire al pubblico un'opportunità unica di avvicinarsi al passato attraverso una pluralità di linguaggi artistici e divulgativi, che spaziano dalla musica al teatro, fino a momenti di alta divulgazione culturale.

Il MedFest: valorizzazione del patrimonio e coinvolgimento del pubblico

L'importanza del MedFest per la regione è stata evidenziata dall'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. "Il MedFest valorizza un patrimonio straordinario e lo rende un'occasione concreta per conoscere la Lombardia e i suoi territori", ha affermato l'assessore. Ha inoltre sottolineato come la rassegna, "attraverso linguaggi diversi, dalla musica al teatro fino all'alta divulgazione", riesca ad avvicinare efficacemente il pubblico alla storia, ponendo l'attenzione su "borghi, chiese, castelli e luoghi di grande valore culturale diffusi nella nostra regione".

A rafforzare il messaggio sull'ampia portata dell'iniziativa è intervenuto anche il consigliere regionale Giacomo Zamperini.

"Il MedFest dimostra che il Medioevo non appartiene a una ristretta cerchia di studiosi, ma può parlare a tutti", ha dichiarato Zamperini, enfatizzando la capacità del festival di coinvolgere "famiglie, giovani e appassionati". Ha inoltre ribadito come l'evento utilizzi "musica, teatro, cinema e arte" per rendere la storia medievale accessibile e affascinante per ogni tipo di spettatore.

Un festival diffuso che celebra la cultura medievale lombarda

Nato a Lecco nel 2022, il MedFest ha saputo evolversi rapidamente, trasformandosi da iniziativa locale in un vero e proprio festival diffuso che oggi abbraccia e rappresenta l'intera Lombardia. L'edizione 2026 si preannuncia con un programma particolarmente ricco, che includerà numerosi concerti, spettacoli teatrali e conferenze approfondite.

Tutte queste attività sono pensate per permettere ai partecipanti di scoprire e apprezzare appieno il vasto e prezioso patrimonio medievale della regione. Per rimanere aggiornati sui temi specifici, sui luoghi degli eventi, sugli artisti e sugli esperti che animeranno questa nuova edizione, si invitano gli interessati a seguire i canali social ufficiali della manifestazione.