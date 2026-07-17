Mediaset rinnova la sua significativa partecipazione alla 56esima edizione del Giffoni Film Festival, presentando tre appuntamenti speciali che sottolineano il suo impegno costante nella promozione della cultura, nella valorizzazione dei giovani talenti e nella diffusione di contenuti capaci di coniugare intrattenimento, educazione e un'attenta sensibilità verso i temi sociali. Questi eventi esclusivi si svolgeranno tra il 18 e il 20 luglio, animando le diverse sale del prestigioso festival.

L'anteprima assoluta di 'in Crescendo'

Il primo atteso evento è fissato per sabato 18 luglio, alle ore 12.15, presso la Sala Truffaut, dove avrà luogo l'anteprima assoluta di 'in Crescendo'.

Questo nuovo e toccante cortometraggio è stato realizzato da Mediafriends, l'ente filantropico promosso da Mediaset, Mondadori e Medusa, e presieduto da Pier Silvio Berlusconi. Scritto e diretto con maestria da Fabrizio Montagner, 'in Crescendo' narra l'emozionante percorso dell'Orchestra giovanile Quattro Ottavi, un gruppo di giovani musicisti di età compresa tra gli 11 e i 25 anni. Il film segue le settimane cruciali che precedono la loro esibizione conclusiva, destinata agli ospiti della RSA 'Girola' di Milano, gestita dalla Fondazione Don Carlo Gnocchi.

Il ritorno de 'La Gabbianella e il gatto' e il laboratorio 'Effetto Domino'

Il secondo appuntamento celebrativo è in programma per domenica 19 luglio, alle ore 19.00, nella suggestiva Sala Lumière.

Qui si festeggerà il grande ritorno di uno dei capolavori dell'animazione italiana: 'La Gabbianella e il gatto' di Enzo d'Alò. A quasi trent'anni dalla sua prima uscita nelle sale cinematografiche, Mediaset Infinity avrà l'onore di presentare in anteprima la versione restaurata del film, con la partecipazione straordinaria dello stesso regista. La pellicola sarà poi resa disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity a partire dal giorno successivo, offrendo a un vasto pubblico la possibilità di riscoprire questa opera iconica.

La serie di eventi si conclude lunedì 20 luglio, alle ore 12.10, nella Sala Verde, con la presentazione di 'Effetto Domino'. Si tratta di un innovativo laboratorio interattivo progettato per stimolare il pubblico a condividere in tempo reale i propri vissuti e stati d'animo, avvalendosi anche della preziosa presenza di una psicologa.

Questo docu-reality, prodotto da Infinity Lab e diretto da Marco Cortesi e Mara Moschini, si articola in cinque episodi che esplorano alcune delle emozioni umane più complesse e universali. Il progetto ha ricevuto il sostegno di 'Mediaset per il Futuro', l'importante iniziativa del Gruppo volta a sensibilizzare su cruciali temi di interesse sociale e ambientale. Infinity Lab si conferma, inoltre, come il laboratorio permanente di Mediaset Infinity, dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti, promuovendo l'innovazione audiovisiva.