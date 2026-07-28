La terza edizione della Festa della Poesia ‘Lorenzo Calogero’ animerà Melicuccà, in provincia di Reggio Calabria, dal 6 all’11 agosto. L'evento, ideato e curato dal regista ed editore Nino Cannatà, è promosso da Lyriks Edizioni con il sostegno del Comune di Melicuccà e il patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio regionale e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. L’iniziativa si propone di restituire la meritata centralità al poeta calabrese Lorenzo Calogero, figura riconosciuta come una delle voci più originali del Novecento europeo, attraverso un ricco programma di incontri, eventi e ospiti internazionali.

Il programma artistico e i protagonisti

Il cartellone della Festa della Poesia 2026 è concepito per mettere in dialogo l'opera di Calogero con la grande poesia italiana e internazionale, superando limiti di spazio e tempo. Tra i numerosi interventi, spiccano quelli di autori e critici contemporanei del calibro di Milo De Angelis, Andrea Cortellessa, Marina Valensise, Franca Mancinelli, John Taylor, Giuseppe Caccavale e Marco Palladini. Un appuntamento di rilievo sarà l'incontro con la poetessa statunitense Jorie Graham e la presentazione del volume di Luigi Tassoni, ‘Gli infiniti di Lorenzo Calogero’, edito da Lyriks Edizioni.

La manifestazione riserva inoltre due momenti speciali a Giancarlo Cauteruccio e Plinio Perilli, figure di spicco della cultura italiana recentemente scomparsi, omaggiandone il contributo.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle voci calabresi, con il ricordo di Alba Florio e Franco Costabile, e la testimonianza di Alfredo Panetta, vincitore del Premio Flaiano per la Poesia. Il programma si arricchisce con l’ampliamento del Viale dei Canti, un percorso poetico a cielo aperto inaugurato nel 2025, e una mostra a Palazzo Capua che esporrà opere di Giuseppe Caccavale, Giovanni Longo e Giuseppe Correale. Non mancherà un incontro con Sergio Bertolino, direttore della rivista Avamposto, che ha dedicato un numero monografico proprio a Calogero.

Tra sostenibilità, musica e nuove collaborazioni

La Festa della Poesia si distingue per la sua capacità di intrecciare poesia, teatro, arti visive e musica, con una dichiarata attenzione alla sostenibilità ambientale e all’educazione civica.

Tra gli obiettivi principali vi sono la valorizzazione del territorio aspromontano e la promozione di percorsi educativi rivolti a tutte le età. L’evento si avvale della preziosa collaborazione di una rete di istituzioni e partner culturali, tra cui la Fondazione Leonardo Sinisgalli, il Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Reggio Calabria, la Biblioteca Consorziale di Viterbo, il Junior Poetry Festival e l’Archivio Giancarlo Cauteruccio.

Il calendario include anche laboratori pensati per i più piccoli e diversi momenti musicali, come le esibizioni dei Suoni dell’Aspromonte e la prima assoluta di “Aereo suono odi nello spazio” di Andrea F. Calabrese, commissionata appositamente per la Festa.

Saranno presenti anche progetti che fondono parola e musica elettronica, installazioni e opere multimediali, tra cui il Laboratorio per l’addestramento della Luce di Giancarlo Cauteruccio. A lui sarà intitolata la Residenza d’artista di Palazzo Capua, e il pubblico potrà assistere alla proiezione del documentario “Sulla punta di una matita. Conversazioni con Milo De Angelis”, completando l'offerta culturale della rassegna.