Il riconoscimento Unesco ai teatri condominiali all’italiana rafforza il primato culturale del Paese. La decisione, giunta durante la quarantottesima sessione del Comitato del patrimonio mondiale a Busan, in Corea del Sud, ha iscritto nella prestigiosa lista il "Sistema dei teatri condominiali all’italiana del diciottesimo e diciannovesimo secolo nell’Italia centrale". Questo importante traguardo premia in particolare dieci strutture, vere e proprie eccellenze tra Marche, Romagna e Umbria.

La premier Giorgia Meloni ha accolto con entusiasmo il risultato, definendo questi teatri "gioielli storici, architettonici e culturali che, da secoli, impreziosiscono l’identità di borghi e città dell’Italia centrale e la rendono unica".

Meloni ha sottolineato come tale riconoscimento "consolidi il primo posto dell’Italia nella classifica dei siti Unesco", un primato che "ci inorgoglisce e ci sprona a fare sempre di più e meglio". Ha inoltre rimarcato che "l’Italia è una superpotenza culturale" e ha ringraziato "tutti coloro che hanno creduto fin dall’inizio in questa sfida e che hanno permesso potesse essere vinta".

Le Strutture Riconosciute Patrimonio Unesco

Tra i teatri condominiali che hanno ottenuto l'ambito riconoscimento figurano otto gioielli marchigiani: il Pergolesi di Jesi, il Ventidio Basso di Ascoli Piceno, il Serpente Aureo di Offida, il teatro dell’Aquila di Fermo, il Lauro Rossi di Macerata, il Feronia di San Severino Marche, il Gentile da Fabriano di Fabriano e il Bramante di Urbania.

A questi si uniscono due significative realtà extra-marchigiane: il teatro Angelo Mariani di Sant’Agata Feltria, situato nel Riminese, e il teatro Nuovo Giancarlo Menotti di Spoleto, in Umbria.

La candidatura, promossa dalla Regione Marche con il fondamentale supporto del ministero della Cultura, aveva coinvolto inizialmente quattordici teatri marchigiani. Tuttavia, sei di queste prestigiose strutture sono rimaste escluse dalla lista Unesco: si tratta del teatro Rossini di Pesaro, del teatro della Fortuna di Fano, del Bruno Mugellini di Potenza Picena, del teatro Persiani di Recanati, del Vaccaj di Tolentino e del teatro Comunale di Porto San Giorgio.

Il Modello dei Teatri Condominiali: Un Patrimonio Partecipativo

I teatri condominiali all’italiana rappresentano un esempio unico di architettura e gestione culturale, nati dalla partecipazione diretta dei cittadini. Questo modello si caratterizza per forme di comproprietà tra enti pubblici e gruppi di privati, riflettendo una visione innovativa della cultura.

Tale approccio ha permesso di trasformare il teatro da semplice luogo di intrattenimento, spesso riservato alle élite, a una vera e propria istituzione culturale al servizio della comunità. Il riconoscimento Unesco rafforza ulteriormente il ruolo di questi teatri come elementi distintivi dell’identità italiana, valorizzando un patrimonio architettonico e culturale che ha profondamente segnato le città e i borghi dell’Italia centrale.