Dal 15 al 19 luglio 2026, il borgo medievale di Certaldo, in provincia di Firenze, ospiterà la 38esima edizione di Mercantia. Questo festival internazionale del “quarto teatro”, ispirato al tema “Un'incessante sinfonia”, trasformerà il centro storico in un vasto palcoscenico a cielo aperto. Con oltre cinquanta spettacoli e artisti provenienti da otto Paesi, Mercantia offrirà per cinque serate un ricco programma che spazia dal teatro di strada alla musica, dalla danza al circo contemporaneo, dalle arti visive alle performance site specific, coinvolgendo comunità e visitatori.

L'edizione 2026 presenta quattro prime nazionali, a conferma della sua vocazione innovativa. La Compagnia dei Folli proporrà “La danza del ventre e della foglia”, una produzione che integra teatro aereo, danza, musica e immagini. Massimo Salvianti debutterà con “E adesso il mare...”, spettacolo che unisce divulgazione scientifica, narrazione e teatro per esplorare i misteri marini e il legame uomo-acqua. Tra le altre prime assolute figurano “Il fiore più grande” di Benedetta Giuntini, che con il teatro di figura richiama i valori universali di San Francesco, e “Quando realtà e sogno fanno l’amore” della compagnia Drago nero, fusione di teatro, immaginazione e suggestioni visive. La dimensione internazionale del festival è confermata dalla presenza di artisti come Wu Haw‑Jong, maestro del diabolo, gli acrobati di Mosaico Errante dal Kenya, esponenti del teatro di figura spagnolo, musicisti venezuelani e danzatori orientali dalle Filippine.

Nuove espressioni e spazi inclusivi a Mercantia

Tra le novità di questa edizione, Mercantia si apre per la prima volta alla moda come linguaggio artistico e performativo, grazie al progetto “Io non conosco il silenzio” curato da Elena Murratzu. Il festival include anche “La Mercantia dei Bambini”, uno spazio dedicato a spettacoli, animazioni, giochi e attività pensate per bambini e famiglie. Trasformando Certaldo in un teatro diffuso, l'iniziativa coinvolge non solo gli spettatori ma anche la comunità e le attività locali, creando un contesto unico per l’arte all’aperto.

La scelta di Certaldo per ospitare un evento di tale portata si radica nella tradizione di promozione culturale e valorizzazione del patrimonio storico.

Il borgo, noto per la sua conformazione medievale e per essere stato luogo natale di Giovanni Boccaccio, dimostra come la cultura possa animare i centri storici toscani, attirando pubblico locale e visitatori internazionali.

Mercantia: tra storia, arte e innovazione

Nato nel 1988, Mercantia è divenuto uno dei festival di teatro di strada più apprezzati d’Europa. Il suo format coinvolge annualmente decine di compagnie e centinaia di artisti, rafforzando il legame arte-territorio. La costante presenza di artisti internazionali e il debutto di nuove produzioni lo rendono un punto di riferimento per la sperimentazione tra i linguaggi della scena contemporanea. Oltre agli spettacoli, il festival offre un’occasione di incontro e scambio per operatori culturali, artisti e pubblico, con una proposta dalla tradizione all’innovazione.

Negli ultimi anni, Mercantia ha sviluppato spazi tematici, approfondito le collaborazioni multidisciplinari e incrementato le attività per bambini e famiglie, rispondendo a una crescente domanda di partecipazione. La manifestazione si conferma tra le principali iniziative culturali dell’estate toscana, con ricadute positive sull’indotto turistico e sul tessuto sociale locale, e la sua capacità di rinnovarsi ad ogni edizione.