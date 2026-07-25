Martedì 28 luglio 2026, alle ore 21, la suggestiva Chiesa di San Francesco a Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro-Urbino, si prepara ad accogliere un nuovo e atteso appuntamento dei Salons Rossini. La serata sarà interamente dedicata al ricco repertorio sacro del celebre compositore Gioachino Rossini, offrendo al pubblico un’esperienza musicale di alto livello. Sul palco, i protagonisti saranno il soprano Kanako Tominaga, il mezzosoprano Hope Nelson e i tenori Jiahui Mo e Yukang Zheng, accompagnati con maestria al pianoforte da Christopher Knopp.

Il programma musicale e i giovani talenti

Il cuore del concerto sarà l’esecuzione di brani tratti da due dei più grandi capolavori sacri di Rossini: lo Stabat Mater e la Petite Messe Solennelle. Questa iniziativa, giunta alla sua quinta edizione, si inserisce in un prestigioso ciclo di concerti che vede come interpreti principali gli allievi dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” 2026. L’evento è frutto di una stretta collaborazione con la Fondazione Rossini e trae ispirazione dalle celebri e vivaci serate musicali che lo stesso Rossini era solito organizzare nella sua dimora parigina di Passy.

Ogni concerto della rassegna è arricchito da una preziosa guida all’ascolto, curata da Cecilia Nicolò della Fondazione Rossini, che offre al pubblico chiavi di lettura e approfondimenti sulle opere eseguite.

Al termine dell’esibizione, un brindisi conclusivo suggella l’atmosfera conviviale. L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, rendendo l’evento accessibile a un vasto pubblico.

I Salons Rossini: musica, territorio e Festival Giovane

La rassegna dei Salons Rossini si configura come un’occasione unica per gli spettatori del Rossini Opera Festival di esplorare i luoghi storici e affascinanti della provincia di Pesaro Urbino, godendo di spettacoli musicali in contesti suggestivi e spesso insoliti. Questi concerti rientrano, infatti, nella programmazione del Festival Giovane 2026, una sezione del Rossini Opera Festival interamente dedicata alla valorizzazione e alla promozione dei giovani talenti emergenti del futuro.

Il ciclo di appuntamenti si snoda attraverso diverse località storiche della provincia, con l’obiettivo di portare la musica rossiniana a un pubblico sempre nuovo e, al contempo, di valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio. Dopo l’evento di Mercatello sul Metauro, la rassegna proseguirà con altri due importanti appuntamenti, entrambi fissati per le ore 21: giovedì 30 luglio 2026 nella Chiesa di San Martino a Montelabbate (Località Farneto) e venerdì 31 luglio 2026 nel suggestivo Cortile d’Onore di Palazzo Ducale a Urbino.

La collaborazione tra i Salons Rossini e la Fondazione Rossini è fondamentale per il successo di questa iniziativa, che mira non solo a diffondere la conoscenza dell’opera di Gioachino Rossini, ma anche a sostenere concretamente la formazione e la crescita professionale di giovani artisti, offrendo loro importanti opportunità di esibizione in contesti di grande rilievo storico e culturale.