La rete MESS – Museo regionale Etnografico Storico Sociale del Friuli Venezia Giulia ha annunciato la nuova e attesa rassegna di attività educative e culturali, intitolata "Cose, cos'è?". L'iniziativa, che si svolgerà dal primo agosto al 20 dicembre 2026, prevede un ricco calendario di 36 laboratori distribuiti in tutti i 18 musei che compongono la rete MESS. L'obiettivo primario è la valorizzazione dell'inestimabile patrimonio museale regionale attraverso un'offerta di esperienze partecipative pensate per coinvolgere attivamente bambini, famiglie e comunità, rendendo la cultura accessibile e stimolante per tutti.

Un'iniziativa strategica per il patrimonio culturale

Il progetto "Cose, cos'è?" si configura come una delle prime e più significative azioni promosse nell'ambito della neonata rete MESS. Questa rassegna si inserisce organicamente nell'Azione Attuativa "Mediazione", un pilastro fondamentale previsto dalle convenzioni siglate tra ERPAC FVG (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale Friuli Venezia Giulia) e i musei aderenti. L'obiettivo di tale azione è la promozione di un'offerta educativa integrata, caratterizzata da ampia accessibilità e diffusione capillare su tutto il territorio regionale, rendendo la cultura fruibile a un pubblico sempre più vasto e diversificato.

La genesi di questo progetto è frutto di un meticoloso percorso di ascolto e coprogettazione.

Questo processo ha visto la partecipazione attiva di ERPAC, dei responsabili dei musei coinvolti e di qualificati professionisti della mediazione culturale. Attraverso numerosi sopralluoghi e momenti di confronto costruttivo, è stato possibile delineare un programma che rispondesse concretamente alle esigenze e alle potenzialità del territorio, garantendo un approccio inclusivo e mirato.

I laboratori: temi e principi guida

I laboratori educativi proposti dalla rassegna "Cose, cos'è?" traggono ispirazione diretta dagli oggetti, dalle collezioni e dalle preziose testimonianze conservate all'interno delle diverse realtà museali della rete. I temi affrontati sono molteplici e di grande rilevanza culturale e sociale, includendo il paesaggio, il lavoro, le migrazioni, la vita quotidiana e le tradizioni locali.

Ogni attività è stata sviluppata seguendo rigorosi principi di accessibilità, inclusione e partecipazione, con una particolare attenzione alla pluralità dei linguaggi e alla capacità di coinvolgere efficacemente pubblici differenti per età e background culturale.

Coordinamento e sinergie per un'offerta di qualità

L'intera organizzazione e il coordinamento delle attività sono stati affidati al competente tavolo di lavoro della rete MESS, garantendo una gestione sinergica e coerente dell'iniziativa. La progettazione e realizzazione dei laboratori è stata curata con professionalità da Damatrà Onlus e 0432 Associazione Culturale, realtà con comprovata esperienza nel campo della didattica museale e della mediazione culturale.

Il programma prevede inoltre specifici momenti formativi dedicati agli operatori museali, un investimento strategico volto a rafforzare le loro competenze e ad assicurare una qualità elevata dell'offerta educativa proposta ai visitatori.

Questa iniziativa si configura come un'importante opportunità per consolidare il ruolo dei musei non solo come custodi del passato, ma anche come vivaci luoghi di incontro, apprendimento e partecipazione attiva per le comunità locali. L'intero programma si allinea perfettamente con le finalità più ampie della rete MESS, che mira a una valorizzazione condivisa e innovativa del patrimonio culturale regionale, promuovendo attivamente la collaborazione tra enti e la diffusione di buone pratiche nel settore museale, per un futuro culturale più ricco e accessibile per tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia.