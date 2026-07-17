La quindicesima edizione del Festival della Politica si terrà a Mestre, Venezia, dal 10 al 13 settembre 2026, con un’importante anteprima mercoledì 9 settembre. Promosso dalla Fondazione Gianni Pellicani, l'evento accoglierà cento ospiti di spicco e proporrà quarantatré appuntamenti distribuiti su cinque intense giornate. L'obiettivo primario è interpretare le complessità del presente e delineare prospettive per il futuro, ponendo al centro il tema cruciale della speranza, come espresso dal titolo scelto per questa edizione: "Le ragioni della speranza".

Il Tema Centrale: Le Ragioni della Speranza

Nicola Pellicani, direttore della Fondazione Gianni Pellicani, ha chiarito che il concetto di speranza, fulcro tematico del festival, non coincide affatto con un semplice ottimismo. Citando le profonde parole di Václav Havel, Pellicani ha sottolineato che la speranza "non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che qualcosa ha senso, indipendentemente da come andrà a finire". Questa visione è particolarmente pertinente in una stagione globale segnata da una crisi dell’ordine mondiale senza precedenti, attraversata da conflitti, instabilità economica diffusa, crescenti conflitti sociali, profonde disuguaglianze e rapide rivoluzioni tecnologiche che stanno profondamente trasformando il nostro modo di vivere.

Il festival si propone, dunque, di leggere il presente attraverso la potente lente della speranza, intesa non come mero rifugio, ma come una forza dinamica e propulsiva, capace di orientare il pensiero e l'azione anche nei momenti più incerti.

Appuntamenti e Protagonisti del Programma

Il programma del Festival della Politica 2026 riserva ampio spazio a dibattiti di grande rilievo. Il cruciale rapporto tra religione e speranza sarà esplorato il 10 settembre in un atteso dialogo tra il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e il filosofo Massimo Cacciari. Domenica 13 settembre vedrà l'importante intervento di monsignor Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita.

L'attualità della Chiesa cattolica sarà inoltre approfondita sabato 12 settembre con la presentazione del volume di Marco Damilano, intitolato "Noi siamo i tempi. La Chiesa di Francesco e Leone nel mondo a pezzi".

La giornata di anteprima, mercoledì 9 settembre, sarà inaugurata da un incontro stimolante con la linguista Vera Gheno, che condurrà la discussione su "Il nuovo lessico della speranza" insieme a Sara Sanzi, curatrice ospite del Festival e apprezzata conduttrice radiofonica di Radio 3 Rai. Il Festival della Politica si conferma così un appuntamento di spicco nel panorama nazionale, un forum essenziale dedicato al dibattito pubblico e alla riflessione critica sui grandi temi contemporanei, promuovendo attivamente la partecipazione e un confronto costruttivo.