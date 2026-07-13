Il film biografico "Michael", diretto da Antoine Fuqua, ha raggiunto un traguardo storico al botteghino mondiale, superando il miliardo di dollari. Con 1,001 miliardi (629,8 milioni fuori dagli USA, 371 milioni in Nord America), è il primo biopic a oltrepassare questa soglia, superando "Bohemian Rhapsody" e "Oppenheimer".

Prodotto da Lionsgate (distribuzione nordamericana) e Universal (internazionale), il film ha debuttato ad aprile. Ha mantenuto una forte presenza al box office estivo grazie al passaparola positivo e agli spettatori tornati a vederlo.

Primati e impatto commerciale

"Michael" è il biopic musicale con i maggiori incassi di sempre e il maggiore successo cinematografico su una persona realmente esistita. Per Lionsgate, è il primo film a superare il miliardo, battendo il precedente record di "The Hunger Games: Catching Fire" (865 milioni).

Il debutto del film, il 24 aprile, ha segnato la migliore apertura per un biopic musicale. La produzione ha visto la collaborazione di Graham King, già produttore di "Bohemian Rhapsody", e la partecipazione di Jaafar Jackson, Colman Domingo e Nia Long.

L'impatto commerciale si è esteso al digitale, con una notevole crescita degli ascolti musicali di Michael Jackson. Gli ascoltatori mensili su Spotify sono passati da circa 68 a 105 milioni, con un incremento significativo nelle riproduzioni delle sue canzoni.

Questa crescita di circa 40 milioni di ascoltatori mensili è stata ben superiore a quella registrata da altri biopic musicali. Il merchandising ufficiale ha contribuito al successo.

Le sfide produttive

La realizzazione di "Michael" ha rappresentato una sfida significativa per Lionsgate, che ha prodotto un film su una figura controversa come Michael Jackson, accusato di pedofilia. Nonostante polemiche e critiche, il film ha continuato a infrangere record, anche grazie al coinvolgimento dell'Estate di Michael Jackson e alla collaborazione con Universal per la distribuzione internazionale. Il film è disponibile in premium video-on-demand dal 9 giugno e su supporto fisico dal 14 luglio.