Il biologo computazionale Michael Skinnider, docente presso l’Università di Princeton negli Stati Uniti, è stato insignito del prestigioso Premio Ictp-Ibm Brahmagupta per l’Intelligenza Artificiale nell’edizione 2026. Questo riconoscimento, conferito dall’ICTP – Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam di Trieste con il supporto di IBM, è dedicato a giovani ricercatori che si sono distinti nel campo dell’intelligenza artificiale.

La cerimonia di premiazione si terrà il 23 luglio presso la sede dell’ICTP, in concomitanza con la conferenza sul machine learning intitolata “Incertezza e robustezza dei modelli di deep learning per la scienza”.

Il premio, che porta il nome del celebre matematico e astronomo indiano Brahmagupta, è stato assegnato a Skinnider per il suo ruolo pionieristico nell’applicazione dell’IA alla ricerca biomedica. I suoi metodi innovativi hanno permesso di rivelare processi chimici finora sconosciuti, accelerare la scoperta di metaboliti e promuovere significativi progressi nelle neuroscienze.

I contributi di Michael Skinnider alla scienza

Grazie alla sua solida formazione medica, Skinnider dirige un programma di ricerca che sfrutta l’intelligenza artificiale per identificare i metaboliti, ovvero le sostanze prodotte dall’organismo attraverso processi metabolici, e per analizzare il loro impatto sulla salute umana.

Ha conseguito la laurea in medicina e il dottorato di ricerca presso l’Università della British Columbia, a Vancouver, in Canada. La sua attività scientifica si posiziona all’avanguardia nell’utilizzo del machine learning applicato a sfide complesse in biologia, chimica e medicina, con un interesse particolare per la scoperta di nuove molecole.

Marc Mézard, professore alla Bocconi e presidente della commissione di selezione, ha sottolineato: “Grazie all’eccezionale creatività scientifica, alla visione interdisciplinare e a un curriculum di tutto rispetto per innovazione, Skinnider ha dimostrato come l’IA possa ampliare le frontiere della conoscenza scientifica e accelerarne l’applicazione a beneficio della società”.

Alessandro Curioni, IBM Fellow, vicepresidente IBM per Europa e Africa e direttore IBM Research Zurigo, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi di sostenere una nuova generazione di scienziati che stanno ridefinendo i fondamenti matematici della ricerca, traducendoli in progressi significativi per la società”.

Il ruolo dell’ICTP e il Premio Brahmagupta

L’ICTP – Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam di Trieste è un’istituzione di ricerca fondata nel 1964 con l’obiettivo di promuovere la cooperazione scientifica internazionale e sostenere la formazione di ricercatori, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Il Premio Brahmagupta, sostenuto da IBM, celebra i giovani scienziati che si distinguono per l’innovazione e l’applicazione dell’intelligenza artificiale a beneficio della scienza e della società, riconoscendo il loro impatto trasformativo nel panorama della ricerca globale.