Un nuovo capitolo si apre nella controversa battaglia legale tra Midjourney, piattaforma di generazione di immagini con intelligenza artificiale, e i giganti di Hollywood, Disney, Warner Bros. Discovery e Universal Studios. Dopo essere stata accusata nel 2025 dagli studios americani per l'uso non autorizzato di personaggi famosi nell'addestramento dei suoi algoritmi, Midjourney ha contrattaccato, chiedendo chiarezza sulle pratiche interne di utilizzo dell'IA da parte delle stesse major cinematografiche.

La società ha richiesto al tribunale federale di obbligare le case di produzione a fornire documentazione dettagliata sui loro piani aziendali sull'IA, rapporti di ricerca, set di dati di addestramento e persino le presentazioni usate nei consigli di amministrazione.

L'obiettivo di Midjourney è verificare se anche gli studios abbiano addestrato sistemi interni su contenuti protetti da copyright, mettendo in discussione il confine tra uso illecito e pratiche diffuse nel settore.

Le decisioni del giudice e le richieste incrociate

A metà giugno, un giudice federale americano ha stabilito che gli studios devono divulgare solo informazioni relative alle applicazioni di intelligenza artificiale rivolte al consumatore, escludendo i dettagli sui sistemi interni. Midjourney ha presentato ricorso, sostenendo che tale limitazione permette agli studios di selezionare solo i documenti favorevoli, occultando prove che potrebbero dimostrare una pratica settoriale consolidata.

La richiesta mira a chiarire se gli studios stiano adottando le stesse condotte per cui hanno citato in giudizio Midjourney, in particolare l'uso di modelli generativi per storyboard o ideazione di contenuti su materiale coperto da copyright non autorizzato.

La startup ha anche chiesto che gli studios forniscano tutti i prompt utilizzati sulla piattaforma Midjourney e i relativi output, non solo le immagini oggetto della contesa. Gli avvocati delle case di produzione hanno definito queste pretese una "ricerca a tappeto", ribadendo che l'obiettivo non è bloccare l'innovazione tecnologica, ma impedire la copia e la distribuzione non autorizzata di personaggi famosi.

Il principio del fair use e la difesa di Midjourney

Il fulcro della disputa legale è il principio giuridico statunitense del “fair use”, che consente l'utilizzo di opere protette senza licenza se il prodotto finale è profondamente diverso dall'originale e destinato a un nuovo scopo. Midjourney fonda la sua difesa su questa dottrina, ampiamente adottata nell'industria dell'IA. Gli studios di Hollywood, al contrario, affermano che la piattaforma abbia abusato di questa eccezione per addestrare i suoi sistemi su personaggi iconici come Bart Simpson o Darth Vader, violando il diritto d'autore.

La posta in gioco è significativa: da un lato la tutela rigorosa dei diritti di proprietà intellettuale dei grandi detentori, dall'altro la possibilità di innovare e sperimentare con le tecnologie generative.

La posizione degli studios, rappresentata dall’avvocato David Singer, enfatizza l'importanza di controllare la “copia e la distribuzione di personaggi famosi senza autorizzazione”, senza però voler arrestare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nel settore dell’intrattenimento.

Implicazioni globali e scenari futuri

Questa vicenda legale si configura come uno dei primi grandi casi internazionali che contrappone le esigenze dell'innovazione tecnologica alla salvaguardia dei diritti d'autore nella produzione audiovisiva. Hollywood, tradizionalmente all'avanguardia nell'adozione di nuovi strumenti, si trova ora a dover giustificare il proprio uso di tecnologie avanzate di fronte ad aziende nate con la rivoluzione dell'intelligenza artificiale.

La causa in corso potrebbe stabilire precedenti giurisprudenziali cruciali per l'industria cinematografica e per l'intero settore della creatività digitale a livello globale.

In attesa della prossima decisione del tribunale federale americano, il caso Midjourney-Hollywood rimane sotto i riflettori, richiedendo alle parti una chiarezza senza precedenti sulle modalità di utilizzo e sfruttamento dei contenuti protetti nell’era dell’IA.