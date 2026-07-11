La cantante Mietta interpreterà il brano scelto come leitmotiv musicale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. La presentazione ufficiale del videoclip di questo brano è fissata per martedì 14 luglio, alle ore 18, presso l’Area Hospitality dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. Questa stessa struttura è destinata a ospitare la cerimonia inaugurale della prestigiosa manifestazione sportiva internazionale.

L’evento di presentazione vedrà la partecipazione del maestro Piero Romano e di Mietta, l’artista tarantina che darà voce al brano. La composizione musicale porta la firma di Roberto Molinelli, mentre i testi sono stati curati da Melissa Mastrolorenzi.

L’esecuzione del pezzo vedrà protagonisti l’Orchestra ICO Magna Grecia e il coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo, tutti diretti dal maestro Romano. Questo progetto, nato su specifica richiesta del presidente del comitato organizzatore, Massimo Ferrarese, si configura come un importante momento di avvicinamento all’evento internazionale. L’obiettivo è fornire ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 una colonna sonora ufficiale, capace di accompagnare e identificare l’intera manifestazione.

Lo Stadio Erasmo Iacovone: Scenografia dei Giochi

Lo stadio Erasmo Iacovone, oltre a ospitare la presentazione del videoclip, è stato designato come sede principale per la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

L’evento di apertura è fissato per il 21 agosto alle ore 20. Per assistere a questa attesa cerimonia, la vendita dei biglietti è già attiva. L’acquisto è possibile esclusivamente online, attraverso la piattaforma ufficiale Vivaticket, disponibile anche in lingua inglese per facilitare l’accesso al pubblico internazionale.

Dettagli sui Biglietti e Accesso

I biglietti per la cerimonia inaugurale sono stati suddivisi in diverse categorie tariffarie per soddisfare ogni esigenza. La categoria A, corrispondente al secondo anello, ha un costo di 15 euro. Per la categoria B, che include le curve e il primo anello della Tribuna Est, il prezzo è di 25 euro. Infine, i posti in Tribuna Ovest, rientranti nella categoria C, sono disponibili a 40 euro.

È prevista una speciale agevolazione per le persone con disabilità: i biglietti sono gratuiti. Per usufruire di questa opportunità, è necessaria una prenotazione via email, accompagnata dalla documentazione che attesti un’invalidità superiore al 74%, oltre ai documenti di identità del richiedente e dell’eventuale accompagnatore. L’assegnazione dei posti riservati avverrà fino a esaurimento, seguendo le procedure stabilite dall’organizzazione. Il comitato organizzatore, guidato dal presidente Massimo Ferrarese, ha inoltre comunicato che i dettagli sulla vendita dei biglietti per le singole discipline sportive saranno resi noti nelle prossime settimane.