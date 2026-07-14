È stata presentata la canzone ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026, un elemento chiave per la promozione dell'evento e il coinvolgimento della cittadinanza di Taranto. Il brano, intitolato "Sott’ u’ sole", è frutto della collaborazione tra il compositore Roberto Molinelli, autore della musica, e Melissa Mastrolorenzi, che ha firmato il testo. L'interpretazione è affidata alla rinomata cantante Mietta.

Questa presentazione segna un momento di grande importanza per la manifestazione, che mira a esaltare la cultura e l'identità profonda del territorio pugliese proprio attraverso la forza espressiva della musica.

La scelta di Mietta, artista con radici a Taranto, per interpretare il brano simbolo dei Giochi, rafforza ulteriormente il legame intrinseco tra la città ospitante e questo prestigioso evento sportivo internazionale.

Unione tra Sport e Cultura

L'affidamento della canzone ufficiale a un team di autori e interpreti strettamente connessi al territorio pugliese è una strategia mirata a consolidare il senso di appartenenza e a valorizzare l'immagine di Taranto su scala internazionale. "Sott’ u’ sole" non sarà solo un inno, ma la vera e propria colonna sonora che accompagnerà tutte le iniziative principali dei Giochi del Mediterraneo 2026, generando un'atmosfera di celebrazione e coinvolgimento collettivo.

Dettagli della Presentazione

La presentazione del brano è avvenuta il 14 luglio 2026, con la partecipazione delle autorità locali e del Comitato organizzatore. Questa iniziativa si inserisce pienamente nel vasto programma di promozione dei Giochi, che vedranno convergere a Taranto atleti da numerosi Paesi dell'area mediterranea. In questo contesto, la musica si afferma come un potente strumento di aggregazione e di valorizzazione delle eccellenze artistiche locali.