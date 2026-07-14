Prime Video annuncia l'arrivo di "Carrie", la prima serie televisiva tratta dall'iconico romanzo d'esordio di Stephen King. Firmata dall'acclamato showrunner Mike Flanagan, la serie debutterà in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori il prossimo autunno. La piattaforma ha diffuso le prime immagini di questa produzione Prime Original, promettendo una rivisitazione audace e attuale di una storia di formazione ormai cult.

Protagonista è Summer Howell nel ruolo di Carrie White, un'adolescente emarginata, scelta tra oltre mille candidati.

Carrie vive reclusa con la madre Margaret (Samantha Sloyan), estremamente protettiva. Dopo la morte improvvisa del padre, si trova catapultata nel crudele ambiente di un liceo pubblico, dove affronta scalpore mediatico, bullismo nell'era dei social e il risveglio di misteriosi poteri telecinetici.

La serie, composta da otto episodi dal ritmo serrato, amplia e approfondisce il capolavoro di King, aggiungendo spessore ai personaggi e alle loro dinamiche. La sinossi ufficiale invita il pubblico a interrogarsi sulla natura della protagonista: eroina, mostro o qualcosa di più complesso. Il cast include anche Siena Agudong (Sue Snell), Alison Thornton (Chris Hargensen), Joel Oulette (Tommy Ross), Josie Tota (Tina), Arthur Conti (Billy), Thalia Dudek (Emaline), Amber Midthunder (Miss Desjardin) e Matthew Lillard (Preside Grayle).

L'adattamento televisivo è stato scritto e diretto da Mike Flanagan, che è anche executive producer e regista dei primi quattro episodi. Stephen King figura tra gli executive producer. La produzione è a cura di Amazon MGM Studios.

Il romanzo di Stephen King: un'eredità culturale

Pubblicato nel 1974, "Carrie" segnò il debutto letterario di Stephen King, avviando una carriera con oltre 350 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il romanzo rimase quattordici settimane nella classifica dei bestseller del New York Times e fu tradotto in più ditrentacinque lingue. L'opera ha consolidato il suo impatto culturale anche grazie all'adattamento cinematografico di Brian De Palma del 1976, un film candidato all'Oscar di cui nel 2026 ricorre il cinquantesimo anniversario.

Il personaggio di Carrie White, una giovane con poteri sovrannaturali vittima di una società ostile, continua a essere un simbolo per esplorare temi universali come l'alienazione, il bullismo e le sfide della crescita contemporanea. La nuova serie punta ad attualizzare questi temi, declinandoli nel contesto odierno delle dinamiche scolastiche e sociali, sfruttando le possibilità narrative del formato seriale.

"Carrie" su Prime Video: una nuova interpretazione

La serie "Carrie" rappresenta un progetto significativo per Prime Video, sia per l'impegno produttivo sia per l'ambizione di offrire una rivisitazione di un classico della letteratura horror mai proposto in formato seriale. La scelta di Mike Flanagan assicura una visione intensa e rispettosa del materiale originale, amplificandone le sfumature psicologiche e drammatiche attraverso gli otto episodi.

Questo rilancio si inserisce nel più ampio contesto delle recenti trasposizioni di opere kinghiane, mantenendo viva l'attenzione verso racconti capaci di analizzare paure e relazioni umane. L'ambientazione odierna, con riferimenti alle dinamiche dei social media e alla pressione della reputazione online, attualizza un immaginario già radicato. L'attesa per il debutto autunnale sottolinea l'importanza di questo progetto per l'offerta di Prime Video e per la storia degli adattamenti di Stephen King.