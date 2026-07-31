Le Gallerie d’Italia, il prestigioso polo museale del gruppo Intesa Sanpaolo, annunciano un’iniziativa speciale per le festività estive: l’ingresso gratuito nelle giornate di venerdì 2 agosto e giovedì 15 agosto. Questa opportunità unica è estesa a tutte e quattro le sedi museali, situate nelle città di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, permettendo a cittadini e turisti di esplorare gratuitamente il ricco patrimonio artistico e culturale conservato in questi importanti spazi espositivi.

Un’Estate all’Insegna dell’Arte: Orari e Sedi

L’iniziativa delle Gallerie d’Italia si propone di rendere l’arte accessibile a un pubblico più ampio, offrendo due giornate di apertura straordinaria a costo zero.

Gli orari di accesso varieranno in base alla sede, garantendo flessibilità ai visitatori che desiderano approfittare di questa speciale occasione.

A Milano , la sede di piazza Scala accoglierà il pubblico dalle 10:00 alle 20:00 , offrendo un’ampia finestra per ammirare le sue collezioni e le mostre in corso.

, la sede di piazza Scala accoglierà il pubblico dalle , offrendo un’ampia finestra per ammirare le sue collezioni e le mostre in corso. Nella vivace Napoli , la galleria di via Toledo sarà aperta dalle 10:00 alle 19:00 , invitando a scoprire le sue esposizioni nel cuore pulsante della città partenopea.

, la galleria di via Toledo sarà aperta dalle , invitando a scoprire le sue esposizioni nel cuore pulsante della città partenopea. A Torino , la sede di piazza San Carlo sarà accessibile dalle 10:00 alle 19:00 , proponendo un percorso culturale nel salotto elegante della città sabauda.

, la sede di piazza San Carlo sarà accessibile dalle , proponendo un percorso culturale nel salotto elegante della città sabauda. Infine, a Vicenza, in contra’ Santa Corona, le porte saranno aperte dalle 10:00 alle 18:00, per un’immersione nell’arte in un contesto storico e architettonico affascinante.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale che il gruppo Intesa Sanpaolo promuove attivamente su tutto il territorio nazionale, sottolineando il proprio impegno nella diffusione e accessibilità della cultura.

Le Gallerie d’Italia: Un Polo Museale Diffuso

Le Gallerie d’Italia rappresentano un modello innovativo di polo museale, distribuito strategicamente in quattro importanti città italiane. Ogni sede, ospitata in edifici storici di grande pregio, non è solo un contenitore di opere d’arte, ma un vero e proprio punto di riferimento culturale e identitario per la propria regione. Le collezioni permanenti spaziano dall’arte antica a quella contemporanea, affiancate da un’intensa programmazione di mostre temporanee dedicate all’arte italiana e internazionale, offrendo sempre nuove prospettive e approfondimenti al pubblico.

Il progetto delle Gallerie d’Italia è interamente sostenuto e curato da Intesa Sanpaolo, che ne gestisce la programmazione espositiva e le attività culturali, confermando il ruolo della banca come attore fondamentale nel panorama culturale italiano.

Le giornate a ingresso libero sono pensate per incentivare la partecipazione del pubblico, offrendo un’occasione preziosa per avvicinarsi all’arte e approfondire la conoscenza del vasto e variegato patrimonio artistico conservato in queste prestigiose istituzioni. È un invito a riscoprire la bellezza e la ricchezza culturale che le Gallerie d’Italia offrono, rendendole pienamente accessibili a tutti i visitatori.