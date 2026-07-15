Milano si prepara ad accogliere l'International Horn of Africa Music Festival, un evento che dal 24 al 26 luglio 2026 trasformerà il Parco Center di via Ambrogio Binda 30 nell'epicentro delle sonorità e delle tradizioni del Corno d'Africa. L'iniziativa, curata da Asli Haddas, titolare del Gogol’Ostello Spazio Culturale, si propone come un'importante occasione di conoscenza e scambio culturale. L'obiettivo è portare a Milano l'eccellenza musicale della regione, unendo ricerca musicologica e l'energia delle sue melodie.

Il programma si articola su tre giornate intense.

La serata inaugurale di venerdì 24 luglio, con apertura porte alle 18, vedrà Valentina Fusari, docente dell’Università di Torino, guidare il pubblico in un viaggio attraverso le incisioni musicali storiche del Corno d’Africa. Partendo dalla collezione Checchia (oltre 200 registrazioni 1936-1941, ricostruite con fondi UE e parte della mostra itinerante "90 years of Silence"), Fusari offrirà un approfondimento unico. La serata proseguirà con le esibizioni di due artisti di fama internazionale: HaddinQo, virtuoso jazzista del masingo (strumento a una corda), e Tommy T, ex bassista dei Gogol Bordello di origini etiopi. HaddinQo ha calcato palchi prestigiosi, dalla cerimonia del Nobel della pace a Oslo al Carnevale di Rio.

Sonorità contemporanee e radici culturali

Il festival prosegue sabato 25 luglio con la giornata dedicata all'“Ethiopian Vibe”. A partire dalle 18, si esibirà HaddinQo & Friends, artista premiato nel 2025 come miglior jazzista africano agli Afrima Awards. Alle 20.30, il palco sarà di Tommy T, accompagnato da Ras Metehat, che proporranno un repertorio che spazia dall’ethio-jazz al soul, dal funk al reggae. Queste performance evidenziano l'evoluzione della musica del Corno d’Africa, capace di raggiungere un pubblico globale con linguaggi innovativi.

La giornata conclusiva, domenica 26 luglio, sarà un omaggio all'“Eritrean Soul”. L'appuntamento inizia alle 12.30 con un tradizionale pranzo habesha.

Alle 15, Solomun Bahli offrirà un'introduzione approfondita alla musica e agli strumenti tradizionali eritrei. Il festival si concluderà alle 16.30 con il concerto della Sinit Band, guidata dalla voce e dal suono ancestrale del krar di Mulugheta Ketema. Durante i tre giorni, sarà possibile ammirare una mostra fotografica di Mario Di Bari, dedicata ai maggiori artisti della scena musicale etiope. La cucina tradizionale è curata dal Ristorante Africa di Milano.

Il festival: ponte tra tradizione e innovazione

L'International Horn of Africa Music Festival si afferma come un punto di riferimento per la diffusione della cultura musicale del Corno d'Africa in Italia. L'approfondimento su documenti sonori storici, come la collezione Checchia, dimostra come ricerca e contemporaneità possano dialogare, rafforzando i legami tra comunità d'origine e contesti europei.

L'uso di strumenti tradizionali come il masingo e il krar sottolinea l'importanza del patrimonio culturale nell'arte attuale. L'evento arricchisce il mosaico multiculturale di Milano, confermando la città come un crocevia di scambi e innovazione.

Il Parco Center è raggiungibile con la metropolitana M2 (Romolo) e le linee di autobus 47 e 74. I biglietti per sabato 25 e domenica 26 luglio sono disponibili, rendendo l'iniziativa accessibile a comunità diasporiche e a un pubblico più ampio interessato alle espressioni musicali internazionali.