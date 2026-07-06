Il CortoCircuito Film Festival torna a Milano con la sua seconda edizione, confermandone il valore culturale e l'identità nel panorama cinematografico. Dal 9 all’11 luglio, l'Anteo – Palazzo del Cinema di Milano ospiterà un evento interamente dedicato al cortometraggio, proponendo un programma ricco e articolato che spazia dalla formazione alla musica, con un'attenzione particolare all'intelligenza artificiale. Oltre dieci realtà del settore assegneranno i premi, sottolineando l'importanza della manifestazione.

Crescita e innovazione: un festival in costante evoluzione

Questa edizione segna una crescita significativa rispetto al debutto, testimoniata da numeri importanti: sono stati candidati oltre 400 cortometraggi provenienti da più di 50 paesi, con 40 opere selezionate per il concorso. La volontà di esplorare le nuove frontiere del linguaggio audiovisivo è evidente nell'introduzione di due nuove sezioni interamente dedicate all'Intelligenza Artificiale e alla sperimentazione visiva. A valutare le opere del concorso principale sarà una giuria d'eccezione, che unisce diverse generazioni e ruoli del cinema italiano. La presidenza è affidata a Ludovico Di Martino, regista di opere come La Belva e I viaggiatori, e autore per serie di successo quali Mare Fuori e Skam Italia.

Accanto a lui: Matteo Zoppis (due volte a Cannes con Re Granchio e Testa o croce?); Luisa Morandini, attrice, documentarista e critica; Andrea Chimento, direttore di Longtake.it; Ludovica Francesconi, Nastro d'Argento 2021 per Sul più bello; e Francesco Colella, tra i protagonisti di Trust e Zero Zero Zero.

Un programma ricco di incontri, workshop e proiezioni

Il programma del festival si apre giovedì 9 luglio con un appuntamento dedicato alla storia e all'arte del formato breve: L'arte del cortometraggio: sei visioni d'autore, un viaggio nella storia del formato curato da Andrea Chimento e Marco Lovisato (CineFacts). La giornata prosegue con un workshop musicale Dal silenzio alla colonna sonora con Camila Fawape e Telling Silence, esplorando il legame tra immagine e suono.

Venerdì 10 luglio, il festival si proietta nel futuro con un focus sull'intelligenza artificiale nel cinema. Il panel Dirigere con i prompt: il regista nell'epoca della riproducibilità artificiale, moderato da Antonino Valvo, Vice Presidente di AIR3, vedrà sette ospiti in dialogo con la proiezione dei corti IA della giornata. A seguire, l'incontro Lo sguardo prima del mezzo, con il filmmaker Marco Mugic e Flavio Nani (SAE Institute Milano), approfondendo la sperimentazione visiva.

La giornata conclusiva, sabato 11 luglio, sarà dedicata al mestiere dell'attrice. Un talk sul mestiere dell'attrice con Elena Lietti (Tre piani, Le otto montagne, Il sol dell'avvenire) offrirà spunti e riflessioni sulla professione.

L'incontro sarà moderato dalla direttrice del festival, Bianca Puchetti, insieme a Emanuela Bruschi, fondatrice di GOGA Film Festival.

Il CortoCircuito Film Festival: un punto di riferimento internazionale

Il CortoCircuito Film Festival si consolida come un appuntamento di rilievo, distinguendosi per la sua capacità di attrarre opere da ogni parte del mondo e per l'attenzione costante alle nuove tecnologie applicate al linguaggio cinematografico. L'iniziativa si propone come un punto di riferimento essenziale per chi desidera approfondire il cortometraggio non solo come forma d'arte, ma anche come terreno di sperimentazione e innovazione, offrendo occasioni di confronto tra professionisti e pubblico.