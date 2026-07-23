L'83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2026 al Lido, registra un “minimo storico” nella presenza femminile in concorso per il Leone d’Oro: una sola regista donna, la danese-egiziana May el-Toukhy, con il film “Woman Unknown”. Il direttore Alberto Barbera ha spiegato il calo al 24% (dal quasi 30% precedente) dei film presentati da registe, rendendo difficile individuare titoli femminili di qualità. Barbera ha ribadito che la selezione si basa sulla qualità, non sul genere, pur evidenziando l'impegno della Mostra verso la creatività femminile, con tre donne alla guida delle giurie principali e ampia presenza nelle sezioni parallele (Venezia Immersive, Orizzonti e cortometraggi).

Il programma: grandi autori, cinema italiano e temi contemporanei

L’edizione 2026 della Mostra del Cinema di Venezia presenta una selezione ricca, con circa 4.500 film visionati, in aumento rispetto all'anno precedente. L'apertura è affidata all'atteso debutto veneziano di Danny Boyle con “Ink”. La competizione principale vede grandi nomi internazionali: Florian Zeller (“Bunker”), Martin McDonagh (“Wild Horse Nine”), Werner Herzog (“Bucking Fastard”), Hirokazu Kore‑eda (“Look Back”), Lance Oppenheim (“Primetime”), Casey Affleck (“Company”) e Shinya Tsukamoto (“Mr. Nelson, Did You Kill People?”).

Forte la presenza italiana, con cinque film in gara per il Leone d’Oro: il ritorno di Nanni Moretti (“Succederà questa notte”, dopo 37 anni), “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro, “L’Estranea” di Paolo Strippoli e “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis.

Questa varietà di opere, dal cinema d'autore consolidato alle nuove voci, esplora diverse espressioni cinematografiche e riflette le grandi questioni del nostro tempo – conflitti, crisi climatica, migrazione e tensioni sociali e familiari. Il Festival si conferma un punto di riferimento internazionale, promuovendo una prospettiva inclusiva che valorizza maestri affermati e nuove generazioni di cineasti, quale spazio di incontro e approfondimento sul cinema contemporaneo.