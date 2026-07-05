Il film 'Minions & Monsters' ha conquistato la vetta del box office nordamericano durante il fine settimana del 4 luglio 2026, pur registrando incassi inferiori alle aspettative. L'ultimo capitolo della popolare saga, prodotto da Illumination e distribuito da Universal, ha incassato 36 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada. Questo dato, sebbene sufficiente per il primo posto in classifica, è stato giudicato deludente rispetto al potenziale del franchise, suggerendo che il potere di attrazione degli iconici esserini gialli potrebbe essere leggermente sbiadito.

'Minions & Monsters', settimo film dell'universo 'Despicable Me', è un prequel ambientato nella Hollywood degli anni Venti. L'opera ha debuttato mercoledì, raggiungendo complessivamente 61,4 milioni di dollari nei primi cinque giorni di programmazione in Nord America. A livello globale, il film ha ottenuto un incasso di 160 milioni di dollari nella sua settimana di esordio, confermando la risonanza internazionale del marchio, nonostante la performance domestica al di sotto delle previsioni.

Gli altri protagonisti del botteghino

In seconda posizione si è piazzato 'Toy Story 5', che ha raccolto 31 milioni di dollari nel suo terzo weekend di programmazione. Il film ha portato il totale nazionale a 366 milioni e quello globale a 764 milioni di dollari, dimostrando la sua solida tenuta.

La medaglia di bronzo è andata a sorpresa a 'Young Washington', un dramma storico distribuito da Angel Studios, che ha incassato quasi 21 milioni di dollari.

Uscito in concomitanza con le celebrazioni del 4 luglio, il film ha saputo intercettare il pubblico patriottico, raccontando la formazione di George Washington durante la guerra franco-indiana. Ha ottenuto una rara valutazione 'A' su CinemaScore, a fronte di un 57% della critica su Rotten Tomatoes, evidenziando un divario tra il gradimento del pubblico e quello degli esperti.

Una forte flessione ha colpito 'Supergirl', distribuito da DC/Warner Bros., che ha registrato un calo del 74% rispetto al weekend precedente, fermandosi a 9,6 milioni di dollari.

Il film ha raggiunto meno di 60 milioni di dollari in Nord America e ha superato di poco i 100 milioni a livello globale, confermando un andamento poco brillante. Chiude la top five 'Disclosure Day' di Steven Spielberg, con 6 milioni nel weekend e un totale di 105,3 milioni dopo quattro settimane di programmazione.

Contesto e andamento del mercato cinematografico

Il weekend del 4 luglio 2026 ha registrato un calo degli incassi del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, l'andamento complessivo dell'estate risulta superiore del 12% rispetto al 2025, indicando una ripresa generale del settore. Tra le pellicole che hanno contribuito a questo risultato positivo si segnalano i successi a basso budget 'Obsession' e 'Backrooms', che hanno occupato rispettivamente la sesta e settima posizione nella classifica settimanale, dimostrando come anche produzioni meno blasonate possano generare un notevole interesse di pubblico.