La prima settimana di luglio porta nelle sale italiane cinque nuovi film, offrendo un panorama variegato che spazia dall'animazione comica dei Minions al dramma familiare, dal documentario storico alla profonda riflessione sulla memoria. Tra le uscite spiccano Minions & Monsters, l'intenso Love Letters, il documentario Santi e Vampiri, il film italiano Separazioni con Barbora Bobulova e Adriano Giannini, e l'opera poetica di Kore-eda Hirokazu, After Life – Qual è il tuo ricordo più bello?.

Minions & Monsters, già disponibile, è il terzo capitolo della serie prequel dei Minions e il settimo del franchise legato a Cattivissimo me.

I celebri personaggi gialli si lanciano in una nuova, folle avventura che li vede conquistare la Hollywood degli anni Venti, sperimentare la fama, affrontare perdite e persino scatenare mostri, per poi unirsi e salvare il pianeta dal disastro che loro stessi hanno causato. Diretto da Pierre Coffin, il film si distingue per comicità e fantasia. La trama si svolge nel 1920, 48 anni prima degli eventi del primo film prequel. Il cast vocale include Pierre Coffin, Allison Janney, Jeff Bridges, Jesse Eisenberg, Zoey Deutch e Bobby Moynihan. Eisenberg ha evidenziato come il film offra diversi livelli di lettura, divertendo sia i più giovani sia gli adulti grazie alle citazioni cinematografiche d’epoca.

Zoey Deutch ha elogiato il fascino universale dei Minions e la creatività del loro linguaggio unico.

Drammi familiari e relazioni complesse sul grande schermo

Love Letters (titolo originale Des preuves d’amour, Francia 2014), diretto da Alice Douard, narra la storia di Nadia e Céline, una coppia omosessuale unitasi grazie alla legge Taubira. Nadia è incinta tramite fecondazione eterologa, e il film esplora le complessità della gravidanza e le dinamiche tra la madre biologica e quella adottiva. La compagna più giovane, Céline, vive il desiderio di maternità in una prospettiva differita, mentre la gestazione e la nascita portano alla luce problematiche inedite legate all’identità familiare e al difficile equilibrio relazionale.

Il panorama italiano si arricchisce con Separazioni di Stefano Chiantini, interpretato da Barbora Bobulova e Adriano Giannini. Mara e Pietro formano una famiglia apparentemente esemplare con due figli. Tuttavia, un tragico incidente in montagna che coinvolge Laura sconvolge questo equilibrio solo in apparenza solido, facendo emergere segreti, fragilità e tradimenti che rivelano la complessa natura dei legami affettivi.

Documentario, spiritualità e la potenza della memoria

Il documentario Santi e Vampiri, scritto da Corrado Azzollini e Serena Porta (che ne firma anche la regia), è stato girato in luoghi ricchi di storia come San Marino, Venezia, Bologna, Napoli, Bari, Putignano e Molfetta. L’opera indaga il rapporto millenario dell’uomo con la morte e l’immortalità, esplorando le figure del santo e del vampiro come rappresentazioni opposte dell’eterno: la luce divina e l’oscurità perenne.

Questa combinazione di contesti storici e riflessioni antropologiche arricchisce il documentario italiano sui temi spirituali e del mito.

Arriva nelle sale anche uno dei capolavori più poetici di Kore-eda Hirokazu, After Life – Qual è il tuo ricordo più bello?, una profonda meditazione sul ruolo della memoria. In un limbo tra cielo e terra, un gruppo di “guide” ha il compito di aiutare i neodefunti a scegliere un momento particolare della loro vita, l’unico ricordo che porteranno con sé nell’aldilà. Attraverso una regia raffinata, il film esplora il senso ultimo della vita e dell’esperienza individuale, ponendo lo spettatore di fronte a domande esistenziali sull’essenza dei ricordi.

Il successo globale del franchise dei Minions

Il franchise dei Minions, nato dal film Cattivissimo Me nel 2010, si è evoluto con tre sequel e tre prequel spin-off, tutti prodotti da Universal e Illumination Entertainment. Da semplice operazione di animazione, la saga è diventata uno dei principali brand per Universal, espandendosi in parchi divertimento, merchandising e attrazioni a tema. L’ultimo capitolo, Minions & Monsters, è stato ambientato nella Hollywood degli anni Venti per introdurre una variazione narrativa rispetto ai film precedenti, come spiegato dal regista Coffin. Le proiezioni per il debutto americano stimano incassi tra gli 80 e i 95 milioni di dollari nel primo fine settimana, un risultato che dovrebbe confermare il primato del franchise al box office internazionale.

Questa nuova ondata di uscite cinematografiche evidenzia la capacità del cinema di intrattenere pubblici di tutte le età, offrendo una gamma di tematiche che spazia dalla riflessione filosofica all’ironia, dal dramma familiare al racconto storico e religioso, in un periodo estivo tradizionalmente non semplice per le sale italiane.