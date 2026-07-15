Prende il via a Cividale del Friuli la trentacinquesima edizione di Mittelfest, il festival dedicato alla cultura della Mitteleuropa, in programma dal 16 al 26 luglio. Il tema centrale è la paura, chiave di lettura per comprendere ciò che si cela dietro la quotidianità e gli eventi che sfuggono al controllo umano. Il programma prevede 32 progetti da 16 Paesi (teatro, musica, danza e circo), con 20 prime assolute o nazionali.

Pedini: ultima direzione e le prime assolute

Questa edizione segna la conclusione dell'incarico di Giacomo Pedini, direttore artistico da sei anni.

Tra gli appuntamenti principali, Andrea Bosca sarà protagonista della prima assoluta "Bébi. Il primo amore", tratta dal romanzo di Sándor Márai e diretta dallo stesso Pedini, il 18 luglio. Altra attesa prima assoluta è "Era di maggio", con Alessio Boni. Lo spettacolo, dedicato alla memoria del terremoto del 1976 (testo di Flavio Santi, Orchestra La Corelli), sarà il 25 luglio al Teatro Verdi di Gorizia.

Cartellone internazionale: musica e teatro

Il 20 luglio, presso le Cantine Zorzettig, Alessandro Baricco presenterà "Una Traviata da cortile", rilettura popolare dell'opera di Verdi. La Piazza Duomo ospiterà concerti di rilievo: il 17 luglio, Vasko Vassilev (primo violino Royal Opera House di Londra) con i Covent Garden Soloists Quintet.

Seguiranno i Dagadana il 19 luglio e i Romano Drom il 22 luglio.

Il cartellone include la prima assoluta di "Chi perdona" (Jeton e Blerta Neziraj), coproduzione tra sette Paesi sul perdono come strumento di guarigione sociale. Tra le altre proposte, "Una madre coraggio", riscrittura da Bertolt Brecht di Michele Santeramo, sarà interpretata da Laura Marinoni. Mittelfest si conferma punto di riferimento per la cultura mitteleuropea, promuovendo un dialogo internazionale tramite le arti performative.