Il Mittelfest di Cividale del Friuli, in programma fino al 26 luglio sotto la direzione di Giacomo Pedini e con il tema della paura, dedica la serata del 21 luglio 2026 alla danza internazionale. Al Teatro Ristori, alle ore 21.30, va in scena la prima nazionale di "Dialogues in the Dream", spettacolo del coreografo franco-ungherese Josef Nadj, che torna a Cividale insieme a Ivan Fatjo.

"Dialogues in the Dream" è una produzione che fonde danza, musica e performance, esplorando il corpo in un'oscillazione tra vita e meccanismo, tra organico e artificiale.

Ispirato dai testi del maestro zen Musō e del poeta ungherese Dezső Tandori, e arricchito da un uso inedito della maschera e dalle musiche di John Cage, lo spettacolo invita a riflettere sulla natura della rappresentazione e sulla trasformazione dell'identità. Nadj e Fatjo spalancano un "regno di possibilità di espressione e trasformazione dell’individuo", mettendo in discussione i confini tra realtà e finzione, in linea con la ricerca artistica dell'autore.

Appuntamenti tra musica, diplomazia e incontri

La giornata del 21 luglio al Mittelfest è ricca di eventi collaterali. Già alle ore 9.30, presso la sede CiviBank, si tiene il Forum dell’Associazione Mitteleuropa, un momento di diplomazia culturale quest'anno incentrato sul dialogo tra il Friuli Venezia Giulia e la Bosnia-Erzegovina.

Alle ore 10, l'appuntamento quotidiano con i protagonisti del festival alla Casa per Anziani di Cividale vedrà la partecipazione di Toni Capuozzo e Giacomo Pedini.

Nel tardo pomeriggio, l'Orto delle Orsoline ospita il secondo appuntamento di Mittelounge, l'aperitivo in musica del festival. Dalle ore 19.15, con ingresso libero, si esibiranno i Painkillers (romantic punk) alle 19.30 e i The NUV (alternative rock) alle 20.15, offrendo un'atmosfera informale e coinvolgente per il pubblico. Il giorno successivo, sarà assegnato il Premio Adelaide Ristori all'attrice Lucia Limonta per la sua interpretazione in "Argo", presentato a Mittelfest 2025.

Alle ore 19.30, nella suggestiva Chiesa di San Francesco, è in programma la prima assoluta italiana di "Façade".

Questo intrattenimento in musica, affidato all’ensemble del Conservatorio Jacopo Tomadini di Udine, riporta in vita le poesie sperimentali di Edith Sitwell, musicate da William Walton nel 1922. L'opera, che all'epoca scandalizzò il pubblico per la sua originalità, è unica nel suo genere: la poesia non viene cantata né semplicemente accompagnata, ma ritmicamente declamata come parte integrante di una struttura musicale, in un raffinato equilibrio tra avanguardia, umorismo e tradizione popolare inglese.

Il Mittelfest: un crocevia culturale europeo

Fondato nel 1991, il Mittelfest si conferma come uno dei festival più significativi della Mitteleuropa, animando ogni estate Cividale del Friuli con un programma che spazia dal teatro alla danza, dalla musica classica a quella contemporanea.

La manifestazione si distingue per la sua forte attenzione ai temi del dialogo e dello scambio culturale tra i paesi dell'area mitteleuropea, proponendo ogni anno un cartellone che include prime nazionali, produzioni originali, formazioni emergenti e artisti affermati.

Tra i luoghi simbolo che ospitano gli eventi del festival figurano il Teatro Ristori, l'Orto delle Orsoline e la Chiesa di San Francesco. L'edizione 2026, oltre agli spettacoli principali, integra momenti istituzionali e di confronto, come il Forum dell'Associazione Mitteleuropa e gli incontri quotidiani con i protagonisti. Questa combinazione di arte e diplomazia culturale sottolinea la vocazione del Mittelfest a essere un punto di riferimento per l'incontro e la valorizzazione delle diverse espressioni artistiche contemporanee.