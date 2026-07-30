Il Ministero del Turismo ha presentato a Roma il nuovo spot del "Cammino di Francesco – Il Cammino della Luce". L'iniziativa, svelata il 30 luglio 2026, vede la partecipazione di Andrea Bocelli, che chiude il video con la frase: “Il Cammino di Francesco fa bene al cuore”.

Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha evidenziato l'importanza della presenza di Bocelli, definendola "amichevole". Ha sottolineato come la sua notorietà internazionale sia paragonabile alla fama di San Francesco. Mazzi ha annunciato un investimento ministeriale di 40 milioni di euro per il progetto, volto a valorizzare una delle più estese reti di itinerari spirituali e culturali italiane.

Il Cammino di Francesco: estesa rete di itinerari

Con 1.546 chilometri, il Cammino di Francesco è una delle più ampie reti di itinerari spirituali e culturali. Attraversa sei regioni – Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria – collegando luoghi significativi della vita e memoria francescana. Offre a pellegrini e visitatori un'esperienza che unisce spiritualità, cultura e natura.

L'iniziativa mira a incrementare il turismo lento e sostenibile, valorizzando i territori attraversati. Promuove la riscoperta dei valori francescani tramite tappe storiche e religiose, contribuendo allo sviluppo locale e alla diffusione del patrimonio.

Ruolo strategico del Ministero del Turismo

Guidato da Gianmarco Mazzi, il Ministero del Turismo ha tra i suoi obiettivi la promozione e sviluppo di itinerari culturali e spirituali in Italia.

L'investimento nel Cammino di Francesco è fondamentale per la valorizzazione del patrimonio religioso e culturale nazionale, in linea con le strategie di promozione del turismo sostenibile e della riscoperta dei cammini storici.

Il coinvolgimento di personalità come Andrea Bocelli è cruciale per dare visibilità internazionale al progetto. Mira a rafforzare l'attrattività dell'itinerario, rendendolo un riferimento per visitatori italiani e internazionali, e consolidando l'immagine dell'Italia come meta di turismo spirituale e culturale di eccellenza.