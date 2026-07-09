Il Festival Filosofia di Modena si prepara per la sua ventiseiesima edizione, in programma dal 18al 20 settembre 2026. L'evento trasformerà il centro storico di Modena, Carpi e Sassuolo in una grande aula a cielo aperto, dedicandosi al tema del 'caos'. Questo concetto sarà esplorato da molteplici prospettive, dalla politica alle scienze, fino alle cosmogonie e alle rigenerazioni. La manifestazione mantiene la sua formula consolidata di lezioni magistrali diffuse nelle piazze e nei cortili. Il programma prevede 57 conferenze, tra cui la “Lectio Michelina Borsari”, un omaggio all'ideatrice e prima direttrice del festival, scomparsa lo scorso anno.

Per questa edizione, la lezione sarà affidata a Valentina Moro, giovane relatrice selezionata in collaborazione con la famiglia Borsari.

Un programma ricco e accessibile

Oltre alle lezioni magistrali, il festival offre quasi quaranta mostre e installazioni, coinvolgendo circa duecento partner culturali. L'edizione 2026 presenterà diciotto nuove voci e oltre venti relatrici, affiancate da numerosi filosofi e intellettuali. Tra i nomi di spicco figurano Massimo Cacciari, Umberto Galimberti e Gianfranco Ravasi, affiancati da nuove voci come Guido Tonelli e Carlo Ossola.

Eventi diffusi e partecipazione

Nato nel 2001 per iniziativa di Michelina Borsari, il festival si estende tra Modena, Carpi e Sassuolo.

Per tre giorni, piazze iconiche come Piazza Grande, Piazza Roma e Largo Sant'Agostino, insieme ai suggestivi cortili storici, ospitano un'ampia varietà di appuntamenti: dalle lezioni magistrali a spettacoli, concerti, laboratori e proiezioni cinematografiche. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito, rendendo la cultura filosofica accessibile a un vasto pubblico. Le cene filosofiche sono a pagamento e su prenotazione.

La manifestazione, che ogni anno attira oltre centocinquantamila presenze, conferma la sua vocazione di evento culturale diffuso e partecipativo. È disponibile un programma di dirette web delle lezioni sui canali ufficiali del festival. L'ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti, e sono previsti servizi di navetta tra le diverse sedi. Il Festival Filosofia si conferma un appuntamento imperdibile per la riflessione sui temi più attuali, offrendo un'esperienza culturale ricca.