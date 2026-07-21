La ventiquattresima edizione di MoliseCinema si prepara ad animare Casacalenda, in provincia di Campobasso, dal 4 al 9 agosto 2026. L'evento, punto di riferimento per il cinema d'autore e indipendente, renderà un omaggio significativo a due grandi figure del grande schermo: l'attrice Barbara Ronchi e l'icona immortale Marcello Mastroianni.

Un omaggio a Barbara Ronchi con una monografia dedicata

Il cuore dell'omaggio a Barbara Ronchi sarà la presentazione del volume monografico "Barbara Ronchi. Magnetico talento". Edito da Cosmo Iannone Editore e curato da Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, il libro ripercorre la carriera dell'attrice, offrendo uno sguardo approfondito sul suo percorso artistico.

Questa pubblicazione si inserisce nella prestigiosa collana editoriale "Pagine di MoliseCinema", che nel corso degli anni ha celebrato il talento di numerosi interpreti del panorama cinematografico italiano, tra cui Elio Germano, Alba Rohrwacher, Pierfrancesco Favino, Jasmine Trinca, Fabrizio Gifuni, Isabella Ragonese, Valerio Mastandrea e Sonia Bergamasco.

Marcello Mastroianni, un'icona celebrata a 30 anni dalla scomparsa

Il festival dedicherà un tributo speciale anche a Marcello Mastroianni, la cui immagine iconica, tratta da "La Dolce Vita" di Federico Fellini, sarà protagonista del manifesto della ventiquattresima edizione. L'omaggio arriva a trent'anni dalla scomparsa di Mastroianni, una figura che ha segnato profondamente il cinema italiano e internazionale.

Per l'occasione, verrà allestita una video-mostra realizzata in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia–Cineteca Nazionale, ripercorrendo la straordinaria carriera dell'attore.

MoliseCinema: vetrina del cinema indipendente e d'autore

Nato nei primi anni Duemila, il MoliseCinema Film Festival si è affermato come il principale appuntamento cinematografico del Molise, trasformando ogni anno Casacalenda in una vivace capitale del cinema indipendente. La rassegna anima le piazze del borgo con un ricco programma di proiezioni che spaziano dai cortometraggi internazionali ai lungometraggi d'esordio, dai documentari ai corti italiani. Le attività del festival, che per l'edizione 2026 si concentreranno dal 6 al 9 agosto, si articolano in quattro sezioni competitive principali: Paesi in corto, Paesi in lungo, Percorsi e Frontiere.

Il festival riserva una particolare attenzione ai giovani autori, ai progetti innovativi e alle opere che promuovono l'incontro tra popoli e culture. Oltre alle proiezioni, il MoliseCinema propone incontri con registi e autori, momenti di formazione e iniziative che intrecciano in modo sinergico il cinema, il territorio e la comunità locale. Questo impegno costante consolida il ruolo del MoliseCinema come importante vetrina culturale estiva per Casacalenda e per l'intera regione, valorizzando la fruizione cinematografica anche nei piccoli centri.