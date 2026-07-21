La ventiquattresima edizione di MoliseCinema, in programma a Casacalenda, rende omaggio a Barbara Ronchi, attrice di spicco del cinema italiano contemporaneo. L’evento centrale è la presentazione del volume monografico ‘Barbara Ronchi. Magnetico talento’, edito da Cosmo Iannone Editore e curato da Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli. Il libro, parte della collana “Pagine di MoliseCinema”, ripercorre la carriera versatile dell’attrice, capace di spaziare tra cinema d’autore, commedia, teatro e televisione, dando vita a personaggi autentici.

Barbara Ronchi: una carriera ricca di ruoli e riconoscimenti

Barbara Ronchi ha costruito un percorso artistico sorprendente, collaborando con importanti registi italiani e interpretando donne complesse. Tra le sue interpretazioni più note figurano numerosi film e la serie televisiva ‘Imma Tataranni’. Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui il David di Donatello e il Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista, oltre ad altri importanti premi in festival italiani.

"Magnetico talento": un ritratto completo dell'artista

Il volume ‘Magnetico talento’ ricostruisce il percorso di Barbara Ronchi attraverso saggi sui suoi film e personaggi. L’opera include testimonianze di registi, attori e collaboratori, e una conversazione con l’attrice sulla sua formazione e gli incontri decisivi.

Il libro include testi di critici e professionisti, con interviste a registi e colleghi. Curato da Federico Pedroni e Federico Pommier Vincelli, il volume restituisce il ritratto di un’interprete che coniuga istinto e rigore, intensità drammatica e leggerezza. La pubblicazione si inserisce nella collana editoriale “Pagine di MoliseCinema”, che negli anni ha celebrato altre figure significative del cinema italiano.

MoliseCinema: un festival tra omaggi e nuove prospettive

MoliseCinema approfondisce le figure più significative del cinema italiano contemporaneo. La 24ª edizione del festival, diretta da Federico Pommier Vincelli, si svolgerà a Casacalenda, con concorsi, proiezioni, incontri, presentazioni libri, mostre e concerti.

Un omaggio speciale è dedicato a Marcello Mastroianni, icona del cinema italiano, a 30 anni dalla scomparsa. Il manifesto del festival lo ritrae in un’immagine tratta da ‘La Dolce Vita’, e una video-mostra in collaborazione con la Cineteca Nazionale.