Il Presidente della Commissione cultura della Camera, Federico Mollicone, ha annunciato “buone notizie” per il cinema italiano in occasione della 24ª edizione dell’Ischia Global Film & Music Festival. L'evento, svoltosi a Napoli il 13 luglio 2026, ha rappresentato una significativa piattaforma per fare il punto sullo stato attuale e sulle prospettive future della cinematografia nazionale e internazionale. Nel panel inaugurale, Mollicone è intervenuto accanto a figure di spicco del settore quali il produttore e fondatore del festival Pascal Vicedomini, il premio Oscar Alessandro Bertolazzi, la produttrice Raffaella De Laurentiis e il maestro del cinema irlandese Jim Sheridan.

Mollicone ha evidenziato un periodo di grande fermento per il settore. Ha sottolineato che Cinecittà, storico polo produttivo, è attualmente in attivo e ospita le riprese di numerosi film con la partecipazione di grandi star nazionali e internazionali. Un ulteriore incremento delle interazioni con le produzioni internazionali è atteso grazie alla riforma del cinema, di cui Mollicone è primo firmatario per la maggioranza di governo. Questa riforma è considerata “necessaria” per superare l'eccessiva burocrazia che ancora rallenta il settore, puntando a snellire e velocizzare le procedure di erogazione dei fondi e a favorire la collaborazione tra produzioni italiane e internazionali. Per raggiungere questi obiettivi, ha ribadito Mollicone, è fondamentale “cambiare le leggi ormai superate”.

Un altro segnale positivo riguarda la crescita del pubblico nelle sale cinematografiche. Mollicone ha annunciato che, per la prima volta, i dati delle associazioni di categoria indicano una sostanziale parità nella vendita dei biglietti tra cinema italiano e internazionale, un risultato che ha definito “molto positivo” e frutto del lavoro degli artisti e dell'intero sistema cinematografico.

L'Ischia Global Film & Music Festival: un ponte tra culture

L’Ischia Global Film & Music Festival si conferma un appuntamento di riferimento, fungendo da cruciale piattaforma di incontro e dialogo tra i protagonisti del settore cinematografico in Italia e all’estero. Fondato e diretto da Pascal Vicedomini, il festival offre un’opportunità unica per lo scambio di idee e la creazione di sinergie tra artisti, produttori e professionisti a livello internazionale.

L'edizione di quest'anno ha visto la partecipazione di personalità illustri come Alessandro Bertolazzi, riconosciuto a livello mondiale per il suo eccezionale lavoro nel trucco e make-up cinematografico, Raffaella De Laurentiis, figura di spicco nell'attività produttiva, e il celebre regista Jim Sheridan.

Nell'ambito della manifestazione sono stati organizzati numerosi panel, proiezioni esclusive e toccanti omaggi alla carriera di grandi maestri, riflettendo l'attenzione costante per la cultura cinematografica e la valorizzazione delle diverse professionalità che animano l'industria. Il festival ha inoltre dedicato ampio spazio a temi strategici quali la collaborazione internazionale e l'innovazione normativa, aspetti centrali anche nelle dichiarazioni del Presidente Mollicone.

Tradizionalmente ospitato sull’isola d’Ischia, l'evento è divenuto nel tempo un luogo privilegiato per la promozione del cinema italiano nel contesto globale.

Il rilancio di Cinecittà e le prospettive del settore

L'intervento di Federico Mollicone si inserisce in un periodo particolarmente dinamico per il settore cinematografico nazionale. Cinecittà, con la sua ricca storia e tradizione, ha registrato negli ultimi anni un significativo incremento delle produzioni, sia italiane che internazionali, rafforzando la sua posizione come centro di riferimento europeo. L'impegno istituzionale verso la semplificazione delle normative e il potenziamento delle partnership internazionali evidenzia una chiara strategia volta a rendere il sistema cinematografico italiano sempre più competitivo e attrattivo sul panorama mondiale.

A ulteriore conferma della centralità dell’Ischia Global Film & Music Festival nel panorama culturale, la manifestazione ha proposto serate speciali, tra cui un commovente omaggio dedicato nei giorni precedenti a Ennio Morricone. Questo tributo ha sottolineato l'intreccio tra le eccellenze artistiche italiane e i circuiti culturali globali. Il festival continua così a rappresentare un punto di riferimento essenziale per gli addetti ai lavori e per il pubblico, stimolando riflessioni concrete sulla crescita delle sale e sull'evoluzione delle politiche di settore, contribuendo attivamente al dibattito sul futuro del cinema.