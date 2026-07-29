L'attrice Monica Guerritore ha condiviso il suo percorso di cura, rivelando un ciclo di sei chemioterapie dopo la scoperta di valori anomali. Nonostante la diagnosi, ha mantenuto i suoi impegni professionali.

Ha promosso il suo primo film da regista, ‘Anna’ (dedicato ad Anna Magnani), e partecipato come voce narrante nell’opera ‘Le Villi’ di Giacomo Puccini a Nizza. La sua esperienza è un esempio di resilienza.

Impegno e forza nel percorso terapeutico

Guerritore ha raccontato che il primo trattamento di chemioterapia è avvenuto alla vigilia di un impegno a Nizza.

Nonostante le sfide, non ha mai pensato di rinunciare. Al ritorno a Roma, ha affrontato la perdita dei capelli, un momento delicato vissuto con il marito. Ha celato i segni della malattia con parrucche e acconciature, lavorando senza interruzioni.

Il sostegno e la gratitudine

Durante il percorso di cura, Guerritore ha evidenziato l’importanza del sostegno familiare: figlie e marito le sono stati vicini. Ha espresso gratitudine verso il personale medico e la ricerca, sottolineando la professionalità dei medici nel buon esito delle terapie. Ha scelto di condividere la sua storia con sincerità ora, dopo le cure, per offrire una testimonianza autentica alle donne.

Monica Guerritore: profilo artistico

Monica Guerritore è un’attrice e regista italiana, nota per la sua carriera teatrale e cinematografica. Ha interpretato numerosi ruoli e si è distinta anche come autrice e regista. Il suo film ‘Anna’ rappresenta il suo esordio alla regia. È riconosciuta per la sua versatilità e l’impegno nel raccontare storie di donne forti.